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BALIKÇILAR UNUTULMADI

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Karakaya Baraj Gölü üzerinde avlanan balıkçıları da unutmadı.

17 Aralık 2017 Pazar 17:39
BALIKÇILAR UNUTULMADI

  Büyükşehir belediyesi, Hasırcılar Balıkçılık Kooperatifi bünyesinde faaliyet gösteren 24 balıkçı esnafının kış mevsimi nedeniyle faaliyetlerine devam edebilmeleri ve ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için balıkçı barınağı yaptı.

BORDÜR TAŞI İLE KAPLANDI
  Karakaya Baraj Gölü üzerinde balıkçılık faaliyetinde bulunan balıkçılar için Büyükşehir Belediyesi tarafından korunaklı bir alana 21 metrekare kapalı, 14 metrekaresiaçık olmak üzere toplam 35 metrekarelik bir alan üzerine balıkçı barınağı inşa edildi.

Çevre düzenleme çalışmalarının da yapıldığı alanda, zemin bordür taşı ile kaplandı. Alanın etrafı tel örgü ile kapatılırken, barınak çevresine 100 adet fidanın da dikimi gerçekleştirildi. Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan balıkçı barınağı Hasırcılar Balıkçılık Kooperatifine tahsis edildi.

HABER MERKEZİ
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