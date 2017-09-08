1 Eylül’de denizlerde avlanma yasağının kalkmasıyla birlikte Balık Pazarı tezgahlarında balık satışları da başladı. Kurban Bayramı, sıcaklıklar ve fiyatların yüksek olması nedeniyle satışların şimdilik olmaması, balıkçıların işlerini aksatsa da, balıkçılar satışlarının 10 güne kadar artacağını düşünüyor. BUSABAH gazetesine konuşarak satışlar ve balık fiyatları hakkında bilgiler veren Balıkçı Abdurrahman Güleç, vatandaşları şimdiden balık yemeleri konusunda uyardı.

1 Eylül’den itibaren denizlerde balık avlanma yasağının kaldırıldığını kaydeden Güleç, balıkların tezgâhlara yavaş yavaş gelmeye başladığını söyledi.

ŞU ANDA YOĞUN BİR TALEP YOK

Balık fiyatlarını açıklayan ve Malatyalılardan bol bol balık tüketmelerini isteyen Güleç, “Havaların sıcak olmasından ve Kurban Bayramı’ndan yeni çıktığımızdan ve fiyatların biraz yüksek olması da eklenince satışlarımız biraz düşük. Balığa karşı Malatya’da şu anda yoğun bir talep yok. Ancak ilerleyen zamanlarda yani 10 gün içerisinde satışlarımız düzene girer. Şu anda balık fiyatlarımızı söyleyecek olursak, istavritin kilosu 13 TL, hamsi 12 TL, somon 18 TL, uskumru 12 TL, alabalık 12 TL. Şu anda alan pek nadir. Ben Malatyalılardan şimdiden balık almaya başlamalarını ve bol bol balık tüketmelerini istiyorum” diye konuştu.



MUTLU SARIGÜL