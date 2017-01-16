Yurt genelinde aralıksız yağan kar yağışları ve ardından gelen soğuk hava, denize açılan tekne sayısını azaltınca tezgahlara düşen balık sayısı da haliyle azaldı. Bu durum balık fiyatlarının yükselmesine neden olurken balıkçı esnafı yüksek fiyatlardan dolayı vatandaşlarını taleplerinin azaldığını belirtti.

EN BEREKETSİZ BALIK YILI

Yüksek fiyatlardan dolayı vatandaşların balık tezgahlarına yanaşmadığını ifade eden esnaflar Malatya’da son yılların en bereketsiz yılının yaşandığını kaydetti. En fazla fiyat artışının hamside yaşandığını dile getiren esnaflar, çinakopun fiyatının 25 TL, somonun ve palamudun 15 TL, uskumrunun 8.5 TL, istavritin fiyatının ise 17 TL olduğunu aktardı.

Geçtiğimiz yıl vatandaşlara balık yetiştirmekte zorlandıklarını, bu sene ise balık satışının yarı yarıya düştüğünü anlatan esnaflar, havaların ısınmasıyla balık fiyatlarının biraz olsun düşeceğini söylediler.

İHA