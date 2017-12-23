23 Aralık 2017 Cumartesi

Balık fiyatları halen yüksek

Balıkçılar, balıkların Karadeniz’in uzak yerlerindeki soğuk sulara kaçmasından dolayı fiyatların yüksek olduğunu söylediler.

23 Aralık 2017 Cumartesi 11:18
Balık fiyatları halen yüksek

Karadeniz’in incisi hamsi ve en lezzetli balıklardan biri olan palamut bu sezon bol çıkmadı. Sıcaklıklar, kış mevsiminde mevsim normallerinin üzerinde olunca Karadeniz’in istenen soğukluğa ulaşamadı. Soğuk suları seven hamsi Ukrayna, Rusya ve Gürcistan gibi ülkelerin yakın sularına doğru kaçınca, hamsi ile beslenen ve takip eden balıklar da onların peşinden soğuk sulara doğru göç etti. Balıkçılar, bu yüzden balıkların az geldiğini ve fiyatların biraz yüksek olduğunu söylediler.

PALAMUT DA YOK
Bu sezondan umduklarını bulamadıklarını ifade eden balıkçı Kurtça Aydın, "Şu anda Karadeniz’de hamsi yok. Mezgit, barbun, istavrit gibi balıklar da tek tük çıkıyor. Karadeniz hala sıcak oluğundan dolayı hamsi, Gürcistan, Rusya ve Ukrayna sularına doğru kaçtı. İnşallah denizlerin soğumasıyla birlikte hamsi bizim sularımıza doğru gelir. Palamut da bu sene olmadı. Geçen sene bu zamanlarda hamsi yoktu ama palamut vardı. Palamut satarak kendimizi telafi edebiliyorduk. Bu sene hamsi de yok palamut ta yok. O yüzden balık satışları biraz düştü. Denizlerin soğumasıyla birlikte balıkların daha bol olacağını düşünüyorum. O zaman da kilosu 15-20 liradan satılan hamsiyi daha ucuza satarız diye umuyorum” dedi.
Malatya’da balık fiyatları yükseklerde seyrederken, sofralarda ise henüz balık hak ettiği yeri bulamadı.

İHA

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