16 Kasım 2017 Perşembe

Balaban Mahallesi’ne 145 konut yapılacak

Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser, TOKİ’nin Balaban Mahallesi’ne 145 konut yapacağını söyledi.

16 Kasım 2017 Perşembe 11:20
Balaban Mahallesi’ne 145 konut yapılacak

  Başkan Eser, Balaban Mahallesi’ni ziyaret ederek vatandaşlarla görüştü. Mahallenin sorunlarını yakından takip ettiklerini ifade eden Eser, “Darende ve birçok mahallemizde olduğu gibi Balaban mahallemizde de birinci derecede içme suyu sıkıntısı yaşanıyor. Bu sorunun tek çözümü ise Gökpınar’dan gelmesini istediğimiz içme suyudur” dedi.

İHALESİ YAPILDI
  Balaban Mahallesi’nde kayısı tesisi kurmayı düşündüklerini de belirten Eser, ayrıca Balaban’da şifalı su kaynağının olması nedeniyle tedavi amaçlı bir havuzunda yapılacağını ifade etti. Balaban’a yapılacak toplu konutlarla ilgili de konuyu yakından takip ettiklerini ifade eden Eser, "TOKİ’nin Balaban’a yapacağı 145 konutun ihalesi yapıldı, sizlerin talepleri doğrultusunda inşaatına başlanacak. İnşallah Balaban yeni konutlarına kavuşacak. Bildiğiniz gibi Darende merkezde 250 yeni TOKİ evlerimiz de tamamlanmak üzere” ifadelerine yer verdi.

Balaban Mahalle Muhtarı Cemal Çelebi ise TOKİ evlerinin mahallede konut sıkıntısını ortadan kaldıracağını söyleyerek yaşanan içme suyu sıkıntısına da değindi.

İHA
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 14 Kasım 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 11 Kasım 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya 2017