Başkan Eser, Balaban Mahallesi’ni ziyaret ederek vatandaşlarla görüştü. Mahallenin sorunlarını yakından takip ettiklerini ifade eden Eser, “Darende ve birçok mahallemizde olduğu gibi Balaban mahallemizde de birinci derecede içme suyu sıkıntısı yaşanıyor. Bu sorunun tek çözümü ise Gökpınar’dan gelmesini istediğimiz içme suyudur” dedi.

İHALESİ YAPILDI

Balaban Mahallesi’nde kayısı tesisi kurmayı düşündüklerini de belirten Eser, ayrıca Balaban’da şifalı su kaynağının olması nedeniyle tedavi amaçlı bir havuzunda yapılacağını ifade etti. Balaban’a yapılacak toplu konutlarla ilgili de konuyu yakından takip ettiklerini ifade eden Eser, "TOKİ’nin Balaban’a yapacağı 145 konutun ihalesi yapıldı, sizlerin talepleri doğrultusunda inşaatına başlanacak. İnşallah Balaban yeni konutlarına kavuşacak. Bildiğiniz gibi Darende merkezde 250 yeni TOKİ evlerimiz de tamamlanmak üzere” ifadelerine yer verdi.

Balaban Mahalle Muhtarı Cemal Çelebi ise TOKİ evlerinin mahallede konut sıkıntısını ortadan kaldıracağını söyleyerek yaşanan içme suyu sıkıntısına da değindi.

İHA