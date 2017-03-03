“Bal ve pekmez sıvı şekerdir. Eğer kiloluysanız, eğer tansiyon hastasıysanız, eğer kalp hastasıysanız şekerinizi çok çabuk fırlatır, vücudunuzu yağlandırır” sözleri Prof. Dr. Canan Karatay’a ait. Bu sözlere Türkiye genelindeki arıcılar ve birlik başkanlarından tepkiler bitmek bilmeden devam ediyor. Prof. Dr. Karatay’ın bu sözlerini değerlendiren ve tepki gösteren Malatya İli Arı Yetiştiriciler Birliği Başkanı Ali Çolak, BUSABAH’a konuşarak tepkilerini dile getirdi.

Canan Karatay’ı sevdiklerini dile getiren Başkan Çolak, Karatay’ın bazı açıklamalarının yerinde olduğunu belirterek, insanoğlunun bazı talihsiz açıklama yapabileceğini söyledi.

GERÇEK BAL ŞİFA VERİR

Ürettikleri balları tahlil ettirdiklerini ve tahlil sonuçlarında baldaki şeker oranının yüzde 1,5 civarında olduğunu ifade eden Başkan Çolak, “Yayla ballarında sakaroz oranı yüzde 1,5 civarında. Yani yediğimiz ekmekte ne kadar şeker varsa bizim ürettiğimiz yayla ballarında da o kadar şeker var. Yalnız Canan Hanımın talihsiz açıklaması glikozla orijinal balı karıştırması bizleri son derece üzdü. Biz gerçek balı konuşuyoruz. Gerçek balda Kuran-ı Kerim’de de geçtiği gibi şifa var. Peygamber Efendimiz de balı şifa olarak insanlarımıza önermiş. Bal şifadır. Ama gerçek bal şifadır. Canan Hocamız açıklama yaparken keşke de yapay balla gerçek balı birbirine karıştırmadan yapsaydı. Bizim Malatyalı bal üreticileri de gerçek bal üretiyor. Ben de buna birlik başkanı olarak kefilim. Biz balları tahlil ediyoruz ve ürettiğimiz balların şeker oranının çok düşük olduğunu zaten ortaya çıkarıyoruz” ifadelerini kullandı.

SAHTE BALLARA SAVAŞ AÇTIK

“Ben Canan Karatay’ın bal ile ilgili yeteri kadar çalışmadığı kanısındayım” diyen Başkan Çolak, şunları kaydetti:

“Ben Canan Hanımın yapay bal hakkında bu açıklamayı yaptığını zannediyorum. Eğer gerçek balı araştırsaydı bu açıklamayı yapmazdı. Biz aracılar birliği olarak merdiven altında üretilen ve gerçek olmayan ballara savaş açtık. Biz bu balların ne kadar zararlı olduğunu bizler de dile getiriyorduk. Ben Canan Hocamıza çağrıda bulunmak istiyorum. Hocamıza toplumun önünde balın değerlerini iyice anlayarak gerçek balın ne kadar şifa verdiğini ve bal hakkında biraz daha bilgi toplamasını öneriyorum. Bir insanın 10 tane doğrusu olabilir ama bunlar içerisinde de bir tane yanlış olabilir. Demek ki de oluyormuş. Hocamızın da en kısa zamanda bu talihsiz açıklamasını düzelteceği kanaatindeyim. Çünkü bu talihsiz bir açıklamadır. Çünkü dünyada yapılan araştırmalara göre en sağlıklı insanlar arıcılardır. Bu da bal ve arı ürünlerinden kaynaklanıyor. Bu da bal ve arı ürünlerinin ne kadar sağlıklı olduğunun kanıtıdır.”

MUTLU SARIGÜL