18 Temmuz 2017 Salı

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi’nde önemli adım

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Bakanlar Toplantısı için Azerbaycan’ın Başkenti Bakü’ye gidecek.

16 Temmuz 2017 Pazar 19:09
Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi’nde önemli adım

  Üçlü Bakanlar Toplantısı, Tarihi İpek Yolunu canlandıracak olan Bakü – Tiflis – Kars Demiryolu Projesi’nde gümrük işlemleri ve hudut geçişlerine hız verilmesi açısından önemli. Bakü – Tiflis – Kars Demiryolu Projesi ile Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Avrupa ile Asya arasındaki köprü rollerini güçlendirirken her üç ülke gümrük idarelerince yasal ticaret kolaylaşacak, yasadışı ticaretle ortak mücadele edilecek.

19 Temmuz Çarşamba günü yapılacak olan toplantıya; Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci,  Azerbaycan Devlet Gümrük Komitesi Başkanı Aydın Aliyev ve Gürcistan Başbakan 1. Yardımcısı ve Maliye Bakanı Dimitry Kumsishvili katılacak.

3 ÜLKEYE ÖNEMLİ GÖREVLER DÜŞÜYOR
  Bakan Tüfenkci üçlü toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, "Gerek Kafkasya’da gerekse yakın çevremiz olarak niteleyebileceğimiz Karadeniz havzası ile Ortadoğu’da son dönemde yaşanan istikrarsızlık, iç savaş, işgal ve terörist faaliyetler ne kadar zor bir dönemden geçtiğimizin apaçık göstergeleri olarak her gün karşımıza çıkmaktadır. Böyle bir dönemde Asya ile Avrupa’yı bağlayan en önemli kavşak noktasında yer alan ülkelerimizin işbirliği önemini daha da artırmaktadır. Ülkelerimizin de muzdarip olduğu her türlü terörist ve ayrılıkçı faaliyete karşı hem söylem hem de eylem olarak birbirimizin yanında durmamız bölgemizin istikrarı için elzemdir. Bu çerçevede, her üç ülke gümrük idarelerine de yasal ticareti kolaylaştırmak ve yasadışı ticaretle beraberce mücadele etmek konularında önemli görevler düşmektedir” dedi.

BİRBİRLERİNE BAĞLANACAKLAR
  Projeye çok büyük önem verdiklerinin altını çizen Bakan Tüfenkci, “Bu projenin tamamlanmasıyla beraber Çin ile İngiltere’yi demiryolu ile en kısa ve en hızlı şekilde birleştirebileceğiz. Bu muazzam proje ile üretim ve tüketim merkezleri ülkelerimiz üzerinden birbirlerine bağlanmış olacaklar. Deniz yolundan daha hızlı, kara yolundan daha ekonomik bir alternatif güzergah sunacak olan bu demiryolu ile Asya ile Avrupa arasındaki transit ticaretin merkezini yüzyıllar sonra tekrar tarihi İpekyolu rotasına kaydırabileceğiz. Bu şekilde ortaya çıkacak zenginlik ve imkanlar da ülkelerimizin ve vatandaşlarımızın refahına hizmet edecektir” sözlerini kaydetti.

HABER MERKEZİ
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