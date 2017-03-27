27 Mart 2017 Pazartesi

Bakırcılar çarşısında fotoğraf sergisi açıldı

MAFSAD ve Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Bakırcılar Çarşısı Fotoğraf Sergisi açıldı.

27 Mart 2017 Pazartesi 10:30
Bakırcılar çarşısında fotoğraf sergisi açıldı

  MAFSAD üyesi Dr. Güray Kuzu’nun objektifinden yansıyan fotoğraflar Malatya Büyükşehir Belediyesi ve MAFSAD tarafından fotoğraf sergisine dönüştü. Bakırcılar Çarşısı’nda gündelik yaşamın anlatıldığı fotoğraf sergisi, fotoğraf severlerden tam not aldı.

Serginin açılış törenine Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Şevket Keskin, Türk Kızılayı Malatya Şube Başkanı Umut Yalçın, MAFSAD Başkanı İnan Orhan, Malatya Hava Limanı Meydanı Müdürü Yücel Besim Aladağ, Büyükşehir Basın Yayın Daire Başkanı Kadir Çelik ve vatandaşlar katıldı.

ONUR YAŞIYORUZ
  Sergi açılışında konuşan MAFSAD Başkanı İnan Orhan, serginin açılışında destek veren Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Orhan konuşmasının devamında ise şunları söyledi:

“Değerli üyemiz Doktor Güray Kuzu’nun sergisini bakırcılar çarşısı yine esnafın içinde açıyor olmanın mutluluğu içindeyiz. Böylelikle fotoğraf çekerlerle fotoğraf çekilenlerin aynı havayı soğuduğu ve sanatın tadının toplumun bireyleri ile paylaşmış olmanın onurunu yaşamaktayız. Yakın bir zamanda Dünya Kadınlar Günü’nde de yine Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla bir sergimiz oldu. İnşallah 28 Nisan’da Türkiye’nin en büyük fotoğraf makineleri müzesinin açılışı için fotoğraf konusunda en büyük isimlerinin buluşacağı açılışta bir araya geleceğiz. Belediyemizin bu anlamada sanata verdiği destek bizler için çok önemlidir. Bugün burada bizleri yalnız bırakmayan fotoğrafçı dostlarımıza teşekkür etmek istiyorum” diye konuştu.



TAHİR ÖZÇELİK
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