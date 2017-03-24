Bakır içinde kullanılan kalayın da en az bakır kadar önemli olduğunu belirten 45 yıllık bakır ustası Zeynel Çelik, “15-20 yıl öncesine oranla bakıra olan ilgi azaldığı için bakır eşyaların kalaylanmasına olan talep de düştü. Son yıllarda insanlar tekrar bakır eşyalarda yemek yapmaya başlamış olsa da henüz genç nesil bakır ve kalayın vücut sağlığına olan faydasından pek haberdar değil” diye konuştu.

O YEMEĞİN LEZZETİ BAŞKA OLURDU

Zeynel Çelik, “Her ilin hemen hemen bir bakırcılar çarşısı vardır. Eskiden teflon tavalar, düdüklü tenceler yoktu. Şimdi nüfusun büyük bir kısmı şehir merkezlerinde, apartmanlarda yaşamaya başladı. Önceden ev hanımları dışarıda gündüz ateşte ya da evlerinde bakır tencerelerde yemekler yaptıklarında o yemeğin lezzeti bir başka olurdu. Tabi zaman değişti, yeni ürünler piyasaya çıktı, insanlar biraz daha zamandan tasarruf kazanmak adına ağzı kapalı, dibi yanmaz tencerelerde yemek yapmayı tercih ediyor” ifadelerinde bulundu.

BAKIRIN BAKIMI ÖNEMLİ

Bakırın sağlıklı olduğunu vurgulayan Çelik, “Alüminyuma göre bakır daha sağlıklı. Piyasada çelik diye satılan çoğu ürün tam manasıyla çelik değil. Çelik adı altında ince saç kullanılan ürünler mağazalarda satılıyor. Nasıl ki insan vücuduna paslı bir çivi batınca tetanos aşısı vurulması gerekiyorsa, insanlar bu sağlıksız saçlarda yemek yedikleri her gün aşı yapması gerekiyor. İnsan sağlığı gün geçtikçe bu sayede bozuluyor. Bakır eşyaların da bakımı tabi çok önemli. En az yılda bir defa bakır kapların kalaylanması gerekiyor. Bakırın rengi gün yüzüne çıkmaya başlayınca zaman geçirmeden üzerinin kaplanması gerekiyor. Bulaşık makinesinde yıkamamaya da dikkat edilmesi gerekiyor” sözlerin kaydetti.

ÖLENE KADAR DEVAM EDECEĞİZ

Çelik, u mesleği ileriye taşımak adına çırak bulmakta zorlandıklarını belirterek, “Eleman yetiştiremezseniz bu işi devredecek kimse olmuyor. Haliyle biz de ölene kadar bu işi yapmaya devam edeceğiz” dedi.

BAKIR SAĞLIKTIR…

Malatya Bakırcılar Çarşısında esnaflık yapan İsmet Demirhan ise, “50 yıldır bakır işiyle uğraşmaktayım. Sayılı günler ömürden gelip geçti. Kendimi bildim bileli, çıraklıktan yetişerek bakır eşyaların bakımını yaptım. Bakır sağlıktır. Sağlıklı bir yemek ortaya çıkartır. Kapları kalayladığımızda siyah bir tortu ortaya çıkar. O siyah tortu doğal olmayan maddedir. Yani kalay tamamen doğal olmayan maddeleri yiyecekten alır. Bakır doğal bir madendir. Bakırın içinde insan vücuduna faydalı maddeler vardır. Kalay ise bakırdan aldığı vitamini kendi vitamini ile birleştirip yiyeceğe aktarır. Bakırda pişen yemek sağlıklıdır. Hastalıklara karşı vücudu koruyor” diye konuştu.

ÇIRAK BULAMIYORUZ

İnsan sağlığı konusunda önemle duran Demirhan, “İnsanlar günümüzde yeniliğe çok meraklılar. Şimdilerde sağlık insanlarımız için 2. 3. sırada geliyor. Ucuz olduğu için ve kolay temizlediği için çelik veya alüminyum ürünleri tercih ediyorlar. Çelik olarak piyasaya çıkan ilk zamanlardaki tencereler, tavalar gerçekten kaliteli ve sağlıklıydı. Ama artık orada da ucuz ürünler pazarlayıp insanların sağlıklarıyla oynanıyor. Önceden insanlar büyük bakır kazanlarda buğday kaynatırlardı, bulgur ve un elde etmek için değirmene giderlerdi. Allah’a şükür işimiz yolunda gidiyor, alan da çok satan da. Birkaç yıldır insanlar daha çok ilgi göstermeye başladılar. Ama bu işi teslim edip öğretebileceğimiz çıraklar bulamıyoruz”











TÜRKAN YILDIZ