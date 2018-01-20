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BAKIN TÜRKİYE'DE KAÇ MİLYON SURİYELİ VAR?

Suriyeli vatandaşların sayısı 3 buçuk milyona yaklaştı

BAKIN TÜRKİYE'DE KAÇ MİLYON SURİYELİ VAR?

Suriyeli vatandaşların sayısı 3 buçuk milyona yaklaştı

SİNEM
SİNEM
20 Ocak 2018 Cumartesi 11:09
BAKIN TÜRKİYE'DE KAÇ MİLYON SURİYELİ VAR?

Yaşanan iç savaş nedeniyle ülkelerinden göç ederek Türkiye’de yaşamaya başlayan Suriyelilerin sayısının 3,5 milyona yaklaştığı belirlendi. Suriyeli vatandaş sayısı Malatya'da da 21 bin kişi civarında seyrediyor. 
2017 yılında Türkiye'de 1 milyon 852 bin 563'ü erkek, 1 milyon 571 bin 674'ü kadın olmak üzere toplam 3 milyon 424 bin 237 Suriyeli vatandaşın bulunduğu ortaya çıktı. Türkiye'de 10 ilde 21 geçici barınma merkezi bulunurken, bu merkezlerde toplam 228 bin 251 Suriyelinin hayatlarını devam ettirdiği tespit edildi.

Türkiye'de en fazla Suriyeli 537 bin 829 kişiyle İstanbul'da yaşarken İstanbul'u sırasıyla 462 bin 961 kişiyle Şanlıurfa, 457 bin 106 ile Hatay, 350 bin 67 ile Gaziantep, 191 bin 684 ile Mersin’in izlediği belirlendi. Geçen yılın Kilis'in nüfusu, 130 bin 825 olarak kayıtlara geçerken, bu ilde yaşayan Suriyelilerin sayısının bu ilin nüfusunu geçerek 131 bin 914’e yükselmesi dikkat çekti. Türkiye'de en az Suriyeli bulunan ilimiz ise 57 kişiyle Bayburt olurken, bu ilimizi 60 Suriyeli ile Artvin’in takip ettiği saptandı. En az Suriyelinin yaşadığı illerden Bartın'da 65, Gümüşhane'de 87, Iğdır'da ise 104, Suriyelinin yaşadığı tespit edildi.

MEDYAYA 115 BİNDEN FAZLA HABER YANSIDI

Medyaya konuyla ilgili son bir yılda 115 binden fazla haber yansırken, Türkiye'de en çok 0-4 yaş aralığında Suriyeli bebek ve çocuk bulunduğu görüldü. Ülkemizde 0-4 yaş arası 515 bin 116 kişi yaşarken ikinci sırada bulunan 19-24 yaş arasında da 513 bin 274 Suriyelinin bulunduğu belirlendi. Geçen yıl geçici koruma kapsamında Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin 465 bin 574’ünün ise 5-9 yaş aralığında bulunduğu tespit edildi.(Bülten)

busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 20.01.2018 15:59
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