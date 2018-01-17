BAKIN KAÇINCI SIRADAYIZ?

Konuyla ilgili medyada bir inceleme yapıldı. Dünya çalışma saatlerine göre, Türkiye yılda bin 832 sat çalışıyor. Dünyada en fazla çalışan ülkenin ise Meksika olduğu ortaya çıktı. OECD araştırmasının sonuçlarına göre, Meksika'da bir kişinin haftada ortalama 43.2 saat olmak üzere yılda 2 bin 246 saat çalıştığı tespit edildi.

16. SIRADAYIZ...

OECD’nin açıkladığı listede ikinci sırada yılda 2 bin 230 saat çalışma ile Kosta Rika yer alırken, yılda 2 bin 113 saatle Güney Kore en çok çalışılan üçüncü ülke oldu. Türkiye’nin ise yılda bin 832 saat çalışma süresi ile 16'ncı sırada bulunduğu görüldü. Dünya genelinde çalışma saatlerinin giderek düştüğü belirlenirken OECD verilerine göre, 2015 yılında ortalama 1,700 ile 2 bin saat arasında çalışan bir Birleşik Krallık vatandaşının çalışma süresinin 2017 yılında 1,674 saate gerilediği belirlendi. Dünyanın en az çalışılan ülkesi olan Almanya’da ise bir Alman vatandaşının haftada 26.4 saat olmak üzere ortalama yılda bin 371 saat çalıştığı belirlendi. (Bülten)

busabahmalatya.com