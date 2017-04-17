17 Nisan 2017 Pazartesi

Bakıma muhtaç hastalar da oy kullandı

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Malatya’da da dün vatandaşlar sabah 07.00 itibariyle sandıklara gidip oy kullandı. Bakıma muhtaç hastalar ise özel araçlarla oy verecekleri okullara taşındı.

17 Nisan 2017 Pazartesi 10:48
Bakıma muhtaç hastalar da oy kullandı

  Malatya’da dün toplam bin 832 sandıkta sabah erken saatlerinden itibaren oy verme işlemi sürerken, evde bakıma muhtaç olan hastalar için de Sağlık Bakanlığı Evde Bakım Birimi yoğun mesai harcadı. Evde bakım birimleri, kendilerine başvuran bakıma muhtaç hastaları araçla oy kullanacakları okullara götürdü. Bazı hastalar ise özel araçlarla oy kullanacakları yere getirildiler.

Hastaların oy kullanacakları salonu gitmeleri için vatandaşlar da seferber oldu. Hastalar, bu seçimin Türkiye için önemli bir seçim olduğunu söyleyerek, oy kullanmanın önemine değindiler.

Öte yandan oyunu kullanan hastalar daha sonra aynı şekilde evlerine bırakıldılar.

TAHİR ÖZÇELİK
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