Bakanlık açıkladı

İçişleri Bakanlığı, 28 Mayıs-4 Haziran tarihleri arasında meydana gelen olaylara ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan açıklamaya göre; ülke genelinde 10 bin 131 personelin katılımıyla gerçekleştirilen “Türkiye Huzurlu Parklar Uygulaması” kapsamında 55 bin 651 şahıs, bin 216 umuma açık yer kontrol edildi, 251 şahıs ve 23 araca adli ve idari işlem yapıldı. Ayrıca toplam 84 bin TL para cezası uygulandı.

Ülke genelinde 14 bin 993 personelin katılımıyla gerçekleştirilen “Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması” kapsamında 101 bin 605 şahıs ve 14 bin 213 iş yeri kontrol edildi, 5 bin 722 okul servis aracı denetlendi. 441 şahıs, 56 iş yeri ve 88 okul servis aracına adli ve idari işlem yapıldı.

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