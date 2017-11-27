27 Kasım 2017 Pazartesi

Bakanlar iş adamları ile toplantı yaptı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci iş adamlarıyla toplantı yaptı.

27 Kasım 2017 Pazartesi 10:57
Bakanlar iş adamları ile toplantı yaptı

  Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, iş adamlarıyla tarım ve ticaret sektörü üzerine toplantı gerçekleştirdi. Şanlıurfa’daki özel bir otelin salonunda gerçekleşen toplantıya çok sayıda iş adamı katıldı. Toplantıda tarım ve ticaret sektörü konuşuldu. Toplantıda iş adamları, merak ettikleri konuları Bakan Fakıbaba ve Bakan Tüfenkci’ye sordu. T

oplantının ardından Bakan Tüfenkci kentten ayrılırken Bakan Fakıbaba ise temaslarına devam ederek Gaptem'deki başka bir toplantıya geçti.

İHA
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