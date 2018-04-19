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Bakanı Malatya’ya Davet Etti

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Mali 1. Sanayi Fuarı kapsamında Bamako'da Mali Ticaret ve Rekabet Bakanı Abdel Karim Konate ve Sınai ve Kalkınma Bakanı Mohamed Aly Ag İbrahim ile bir araya geldi.

Bakanı Malatya’ya Davet Etti

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Mali 1. Sanayi Fuarı kapsamında Bamako'da Mali Ticaret ve Rekabet Bakanı Abdel Karim Konate ve Sınai ve Kalkınma Bakanı Mohamed Aly Ag İbrahim ile bir araya geldi.

19 Nisan 2018 Perşembe 16:54
Bakanı Malatya’ya Davet Etti

Başkent Bamako'daki Ticaret Bakanlığında gerçekleşen heyetler arası görüşmede, ekonomik iş birliği fırsatları ve ikili ticaret konuları ele alındı.Tüfenkci, burada yaptığı açıklamada, arada olan coğrafi uzaklığa rağmen ilişkilerin 14. yüzyıla kadar dayandığı, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerde son yıllarda önemli artış sergilediği, ikili ticaret hacminin 2003'te yaklaşık 5 milyon dolardan 2017'de 82,2 milyon dolara yükseldiğini söyledi.

 

Tüfenkci, Mali ile olan ithalat ve ihracat rakamlarına değinerek , " 2017’de Mali’ye ihracatımız 52,2 milyon dolar; Mali’den ithalatımız 29,9 milyon dolar tutarındadır. Önümüzdeki dönem çalışmalarımıza hız kazandırmalı ve ticaret hacmimizi daha da güçlendirmeliyiz" dedi.

 

MALİ İLE HEDEF 500 MİLYON DOLARLIK TİCARET HACMİ

 

Türkiye ve Mali arasında ikili ticaret hacminin orta ve uzun vade hedeflerini dile getiren Tüfenkci, "Cumhurbaşkanımızın ortaklaşa kararlaştırdığı üzere ikili ticaret hacmimizin orta vadede 100, uzun vadede 500 milyon dolara çıkarılması için kararlıkla çalışmalıyız." diye konuştu.

 

Mali ile Yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması ve çifte vergilendirilmenin kaldırılması hususlarının her ülke için de özel önem atfettiğine değinen Tüfenkci, “Bu çerçevede bu konuya ilişkin müzakerelere hızla başlanarak söz konusu Anlaşmanın mümkün olan en kısa zaman sürede imzalanmasını içtenlikle arzu ediyoruz” dedi. 

 

 

Mali Ticaret ve Rekabet Bakanı Abdel Karim Konate ise Türkiye'nin bugün yapılacak olan fuara onur konuğu olarak katılmayı kabul etmesinden memnuniyet duyduğunu bildirdi. Yatırımların teşviki ve çifte vergilendirilmenin kaldırılması konusunda çalıştıklarını en kısa sürede sonuca ulaşacaklarını ifade eden Konate "ECOWAS ile yapılması planlanan ticaret ve ekonomik ortaklık anlaşmasının da önemli olduğunu düşünüyor bu konuda gerekliği desteği sağlayacağımız konusunda söz veriyorum" dedi.

 

BAKAN TÜFENKCİ MALİLİ BAKANI MALATYA’YA DAVET ETTİ

 

Mali Sınai ve Kalkınma Bakanı Mohammed Aly Ag İbrahim ise ülkelerinde oluşturulacak bir sanayi bölgesinin Türkiye’ye tahsis edilebileceğini bu sayede ikili ekonomik ilişkilerin arttırılabileceğini kaydetti. Tekstil üretimi konusunda Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanmak istediklerini söyleyen İbrahim'i Bakan Tüfenkci Malatya’ya davet etti. Koşullarda anlaşılması durumda Malatya’daki tekstil fabrikalarının bir benzerinin Bamako da kurulması konusunda girişimde bulunacağını ifade etti.

 

Bakan Tüfenkci her iki bakana Malatya kayısısı hediye etti.(Bülten)busabahmalatya.com 

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Bülent TüfenkciAbdel Karim KonateMohamed Aly Ag İbrahimBamako
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