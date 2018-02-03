BAKANDAN ZEYTİN DALI HAREKATI DEĞERLENDİRMESİ

Bakan Tüfenkci, Dini ve Milli Hizmetler Vakfının, Gençlik ve Spor Bakanlığı destekleriyle gerçekleştirdiği "Genç Yıldızlar Kitap Kafe" projesinin açılışı törenine katıldı. Törende Konuşan Bakan Tüfenkci, Zeytin Dalı Harekatı'nı değerlendirerek, "İçinde bulunduğumuz bölge gerçekten ateş çemberi. Özelikle birtakım güçlerin bu coğrafyada İslamofobiye karşı geliştirdikleri Müslümanlarla Batı arasında adeta bir kan çukuru oluşturma, terör koridoru oluşturma adına başlattıkları ve yakın gönül coğrafyamızda yaktıkları ateşi söndürmek de yine bu Anadolu'da yetişen medeniyete ve Anadolu çocuklarına düşüyor. Dolayısıyla bizim bu topraklara tarihten, medeniyetimizden gelen sahipliğimiz ve kadim coğrafyaya olan ilgimiz bizim tarihi sorumluluğumuz. Bu nedenle Fırat Kalkanı ile başlayan Afrin'de devam eden harekat Allah'a hamdolsun başarılı bir şekilde devam ediyor. Bu vesileyle bu vatanı korumak için canını, malını veren tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz" şeklinde konuştu.



"GERÇEKLER ORTADA"

Terör örgütleriyle mücadele ederken çok şehitler verildiğini dile getiren Tüfenkci, "Bugün bize akıl verenler, kara propaganda yapanlar o gün terör örgütlerinin PKK'nın da diğer terör örgütlerinin de DEAŞ'ın da DHKP-C'nin de özellikle çocukları, kadınları ve sivil vatandaşları katletmelerine seyirci kalanların bugün meşru uluslararası hukuktan almış olduğumuz yetki ve güçle başlattığımız operasyonlara karşı oluşturmaya çalıştıkları algıların hiçbir anlamı yok. Gerçekler ortada. Bir tek gerçek zamanlı görüntü gösteremiyorlar. Çünkü gerçekten Türk ordusu azami derecede sivillere karşı dikkatli gidiyor. Biz bunu Bab'da da Cerablus'ta da yaptık, o yüzden de şehit sayımız çoğaldı. Biz bunu Sur'da, Nusaybin'de, Cizre'de, Şırnak'ta da yaptık. O gün o çukurları açanlara karşı, aman bir tek sivil vatandaşımız hayatını kaybetmesin diye kendimiz can vererek o sivilleri nasıl yaşattıysak Afrin'de de aynı duyarlılıkla biz bu operasyonları devam ettiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Suriye’nin toprak bütünlüğünden yana olduklarını aktaran Bakan Tüfenkci, Zeytin Dalı Harekatı’nın herhangi bir etnik gruba değil sadece terör örgütlerine karşı yapıldığını ifade ederek "Ama sınırlarımıza dayanan ve sınırlarımız içerisinde bulunan o mültecilerin tekrar topraklarına dönebilmeleri, terör zulmünden kurtulabilmeleri adına biz oraya kardeşlik ve barışı getiriyoruz" diye konuştu.

