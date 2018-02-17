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Bakandan 'Terör' Değerlendirmesi 

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Terörü hem kırsalda hem şehirde hareket edemez hale getirdik. Etmeye de devam edeceğiz" dedi. 

Bakandan 'Terör' Değerlendirmesi 

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Terörü hem kırsalda hem şehirde hareket edemez hale getirdik. Etmeye de devam edeceğiz" dedi. 

busabahh
busabahh
17 Şubat 2018 Cumartesi 14:45
Bakandan 'Terör' Değerlendirmesi 

Bakan Tüfenkci, Malatya'da AK Parti Yeşilyurt İlçe Teşkilatı tarafında düzenlenen kahvaltıya katıldı. Programda konuşan Bakan Tüfenkci, "Her zamandan daha fazla birliğe ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde biliyorsunuz biz Afrin'de bir operasyon gerçekleştiriyoruz. Türkiye bu operasyonlar daha önce de yaptık, El Bab'da, Cerablus'ta, Şırnak'ta, Cizre'de yaptık yapmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.


Terörün hem kırsalda hem şehirde hareket edemez hale geldiğini ifade eden Tüfenkçi, "Bunun devamı olarak da sınırlarımızın dışında da yuvalanan terör örgütlerine karşı tıpkı Kandil'e, El Bab'a yaptığımız operasyonlar gibi şu anda da Afrin'e operasyon yapıyoruz. Biz Afrin'de bir etnik gruba karşı operasyon yapmıyoruz, teröre karşı operasyon yapıyoruz. ABD’nin destekçilerinin de onun destekçileri de bunu çok iyi biliyor ve biz bunu görüşmelerde terörle mücadelenin nedenlerini belgelerle ortaya koyduk" şeklinde konuştu.


ABD ve destekçilerinden farklı anlayış yerine teröre karşı ortak bir anlayış beklediklerini bildiren Bakan Tüfenkci, "Eğer dünya samimiyse eğer Cenevre Birleşmiş Milletleri'nin bir anlamı varsa terörün o bölgelerde yok edilmesi, oradaki çocukların özgürlüğe kavuşturulması gerekir. Eğer oradaki ticareti terör örgütleri kontrol ediyorsa, sömürüyorsa, eğer oradaki tarımı terör örgütleri Afrinliler'e yedirmiyorsa Türkiye olarak biz bundan rahatsızlık duyarız. Bir de oradan terör yuvarlanmalarıyla Türkiye'ye karşı füzeler atılıyorsa, sivil vatandaşlarımız şehit oluyorsa, yararlanıyorsa biz buna asla ve asla müsaade etmeyiz ve etmeyeceğimizi de ilan ettik. Operasyonlar başarıyla devam ediyor. Onun için Türkye'de de dünyada da biz bu anlayışla hareket ediyoruz ve bu anlayışla operasyonları sürdürüyoruz. Gittiğimiz yerde insani yardımlarımızla, sivillere karşı hassasiyetimizle dünyada fark oluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.
 

İHA

Son Güncelleme: 17.02.2018 14:50
Anahtar Kelimeler:
Malatya HaberleriMalatyaAfrinTerörAbdAK Parti Yeşilyurt İlçe TeşkilatıGümrük Ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci
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