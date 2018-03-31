BAKANDAN 'TAŞERON' AÇIKLAMASI

Türk Metal Sendikası'nın 55'inci yılı vesilesiyle ödül töreni gerçekleştirildi. Bakan Sarıeroğlu'nun katılımlarıyla düzenlenen törende çok sayıda medya mensubu ve akademisyen ödüle layık görüldü. Programda konuşan Bakan Sarıeroğlu, Türk Metal ailesinin sendikal hareketin içerisinde büyüklüğünün yanı sıra nitelikli işlere imza atmasının önemine değindi. Sarıeroğlu, "Gerek toplu sözleşme süresinde başkanımızla yoğun istişarelerimiz oldu, toplu sözleşmenin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Sendikal ve çalışma hayatı tarihine geçmiş bir sözleşmedir. Bundan sonra amacımız ve temennimiz tüm çalışanlarımızın hayat standartlarını daha da arttırmak, refah seviyelerini daha da artırmak, bu anlamda var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Önemli dönemlerden geçiyoruz, bir yandan Afrin'de operasyonlarımız sürdürdük, diğer taraftan ülkemizde reform gündemlerimizle taviz vermedik ve yolumuza güçlü adımlarla devam ettik. Bu vesiyle bugün Siirt'te şehit olan kardeşlerimize rahmet, gazilerimize şifalar temenni ediyorum. Ülkemiz muzaffer olarak bu süreçlerden geçti, kalınmasını da devam ettiriyor. Dün açıklanan büyüme oranlarımız ülkemiz açısından gurur verici. OECD'de İrlanda'dan sonra en çok büyüyen ülke konumuna geldik. Avrupa ülkeleri, G20 ülkeleri içinde lider konumumuzu korumuş durumdayız. Önümüzdeki dönemde de sürdürülebilir, kapsayıcı şekilde büyüme performansımızı arttırmak için işçiler, iş verenler olarak kararlı adımlarla yolumuza devam edeceğiz. Kuşkusuz bu büyüme performansında hükümetimizin ekonomi politikalarının büyük katkısı oldu. Bu süreçten sonra da güçlü adımlarımızı atmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"SIKINTI YAŞANILAN ALANLARDA BÜYÜK AŞAMALAR KAYDETTİK"

4C'den 4B'ye geçen kararnamenin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini anımsatan Sarıeroğlu, "Önümüzdeki dönemde 4B sözleşmeli personel statüsünde olan çalışanlarımızla alakalı olarak, izin sürelerinde bir düzenleme hazırlığı içerisindeyiz. Bu düzenlemeler hayata geçtiği zaman kardeşlerimiz mevcut yaptıkları işleri yapmaya devam edecekler. Diğer taraftan 4'üncü dönem toplu sözleşmemizdeki kazanılmış olan sosyal haklardan da faydalanacaklar. Taşeronla ilgili çok kapsamlı bir süreci geride bıraktık, bilgi kirliliklerinin çıkarıldığı ve bazı algı operasyonlarının yaşandığı bir dönemdi ama alnımızın akıyla Pazartesi günü itibariyle sonuçlandırmış olacağız. Süreç içerisinde altisveren.gov sitesinden emekliliği gelmiş ancak emeklilik maaşı almak için başvurmamış engelli kardeşlerimizle ilgili resmi görüşümüzü yayınladık. Doğum yapanların yerine kendilerini 'joker eleman' diye tabir eden kardeşlerimizle ilgili görüşlerimizi de açıkladık. Tüm bu görüşler sonrasında sıkıntı yaşanan alanlarda uygulama ve yorum anlamında bir aşama kaydettik. Bu konularda yine ilerleme sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

4 Aralık kriteriyle ilgili olarak birçok tartışma söz konusu olduğuna dikkat çeken Sarıeroğlu, "4 Aralık kriterinin konulma sebebi tamamen hak kaybı yaşanmamasıyla alakalıdır. İşten çıkarma ve başka kişileri işe yerleştirme riski olduğunu gördük, bunu engellemek amacıyla iyi niyetle hak kayıplarının yaşanmaması adına konulmuş bir kriterdir. Geçmiş dönemlerde taşerona kadroyla ilgili olarak ortaya koyduğumuz sözlerden daha ileride bir düzenleme gerçekleştirdik. Teknik ve zor bir konuydu ama sendikalarımızın ve çalışanlarımızın katkılarıyla son aşamaya gelmiş durumdayız. Bu kapsamda sendikal mevzuatımız da demokratik olarak uygulamadadır. Tüm bu konularda çok ileri aşamalara gelmiş durumdayız. Önümüzdeki dönemde de hükümet olarak işçi ve işveren kesimimizle ortak akla dayalı ve sonuç odaklı çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak ise sendikanın 55'inci kuruluş yıldönümünün heyecanını yaşadıklarını dile getirerek, "Bugün genel başkanı olmaktan onur duyduğum Türk Metal, 55 yıldır üyeleri adına emek mücadelesi veriyor. Dün olduğu gibi bugün de hem emeği hem de gücüyle çalışıyor çabalıyor. Her geçen gün direncini biraz daha da arttırarak emeğimizin bekçisi olarak varlığını sürdürüyor. Türkiye'nin dört bir yanındaki küçük örgütlerin bir araya gelmesiyle başlayan bu serüvenin bugün 203 bin üyesiyle dev bir çınara dönüşmüştür. Bu kutsal çatıyı kuran ve bugünlere getiren herkese metal emekçileri adına şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.