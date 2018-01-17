BAKANDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA!

Katar’ın başkenti Doha’da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Katar Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle gerçekleştirilen Türkiye-Katar İş Forumu’na Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve 200 kişilik Türk iş adamı grubu katıldı. Özellikle son yıllarda, Türkiye ve Katar’ın ortak siyasi iradesi ile ilişkilerin mükemmel bir düzeye ulaştığını ifade eden Bakan Tüfenkci, "Bölgemizde meydana gelen gelişmeler, ülkelerimizin daha yakın bir işbirliği içinde hareket etmesini gerekli kılmaktadır. Katar’ın ve Körfez bölgesinin güvenlik ve istikrarını destekliyoruz. Türkiye ve Katar, bölgesel ve uluslararası birçok konuda benzer görüşleri taşımaktadır" diye konuştu.

Katar'la birçok konuda işbirliği ve yakın temasın sürdüğüne dikkat çeken Bakan Tüfenkci, "Türkiye-Katar ilişkilerinin gelişmesi, bölgesel güvenlik ve istikrara da katkı sağlamaya devam edecektir. Bazı ülkelerin dost ve kardeş Katar’a karşı uyguladığı haksız ve kanunsuz ambargo ve yalnızlaştırma girişimlerine ilk andan itibaren karşı çıktık. Türkiye halkı ve devletiyle Katar’ın ve Katar halkının yanında durmuş, komşularınızın haksız tutumuna karşı siyasi, ekonomik ve askeri desteğini göstermiştir" dedi.

DÜNYA MEDENİYETLERİNİN DOĞDUĞU YER

Bakan Tüfenkci konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz millet olarak bin yıldır bu coğrafyada yaşıyoruz. Sizler binlerce yıldır dünyanın bu en zengin, en refah içindeki coğrafyasının mensuplarısınız. Bu coğrafya aynı zamanda dünya medeniyetlerinin doğduğu yerdir. Önce bu coğrafyaya, sonra da tüm dünyadaki mazlum halklara karşı sorumluluklarımız var. Biz ticareti sadece kar amacıyla yapamayız. Biz sadece ekonomimiz gelişsin diye faaliyette bulunamayız. Biz yaptığımız her işin öncesini, sonrasını ve bir hesabının olduğu şuuruyla hareket ederiz. Bu nedenle aramızdaki işbirliğini, ticareti daha da güçlendirmek istiyoruz."



"IRAK ÜZERİNDEN TRANSİT GEÇİŞ"

İki ülke arasındaki transit geçişlere de değinen Tüfenkci, "Katar ile ticaretimizi arttırmak amacıyla özellikle Irak ve İran üzerinden transitin kolaylaştırmaya yönelik çalışmalarımızı hızlandıracağız. İki ülke arasındaki transit geçişleri kolaylaştıracak, Irak üzerinden transit geçişler sağlayacak bir mekanizma oluşturmak istiyoruz" diye konuştu.



"SİZDE SERMAYE, BİZDE GİRİŞİMCİ RUH VAR"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise yaptığı konuşmada, "Gelin güçlü yanlarımızı birleştirelim. Sizde sermaye var. Bizde girişimci ruh var. Somut projelerle bunları bir araya getirelim. Bugün Türkiye ve Katar’dan, her biri kendi sektörünün yıldızı olan 400 iş insanı bir araya geldi. Şunu açıkça görüyoruz ki iş dünyalarımız birbiri ile daha fazla iş yapmak istiyor. İş Forumunda 13 sektörde ikili iş görüşmeleri olacak" dedi.

15 yıl önce Katar’dan Türkiye’ye gelen Katarlı sayısının yılda 600 kişi olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "Bir yılda sadece 600 Katarlı kardeşimiz Türkiye’yi ziyaret ediyordu. Şimdi bu rakam 77 kat arttı, yıllık 46 bin kişi oldu. 15 yıl önce karşılıklı ticaret hacmimiz sadece 15 milyon dolardı. Bu rakam 60 kat artarak 900 milyon dolara ulaştı. 15 yıl önce ülkemizde yatırım yapan Katar sermayesi sadece 1 milyon dolardı. Bu rakam da 1,6 milyar dolara ulaştı. Geçmişte Katar’da hiç Türk yatırımı yokken, bugün iş adamlarımız burada önemli yatırımlar da yapmaya başladılar. Toplam yatırım 32 milyon dolara ulaştı. Yine 15 yıl önce Türk firmalarının Katar’da adı geçmezken, bugün itibari ile firmalarımız Katar’da 14 milyar dolarlık proje üstlendiler" diye konuştu.

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