BAKANDAN MÜJDE VAR !

İŞKUR ve ILO işbirliğinde yürütülen "Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler: Türkiye'de İnsana Yakışır İş İçin Kadınların Güçlendirilmesi" isimli projenin kapanış konferansı Bakan Sarıeroğlu'nun katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Sarıeroğlu, Nevruz vesilesiyle, kadınların enerjisiyle bahara girmiş olmayı temenni etti. Bakan Sarıeroğlu, ayrıca 21 Mart'ın Down Sendromu Farkındalık Günü konusunda, "Farklılıklarımız zenginliğimizdir" dedi.

Sarıeroğlu, İŞKUR'un 15 yıldır önemli bir değişim dönüşüm gerçekleştirdiğini dile getirerek, "2002 yılında yaklaşık 29 bin kişi işe yerleştirirken, 2003 yılında 65 bin kişiyi işe yerleştiren İŞKUR, bugün 1 milyon 57 bin kişiyi işe yerleştiren bir kamu istihdam kurumu haline geldi. Bu önemli bir başarıdır, bakıldığında yüzde 33'leri aşan seviyede bir kadın katılımı söz konusu. Bizim hedefimiz bu rakamları çok daha iyi seviyelere getirmek. Bu bağlamda Türkiye eski Türkiye değil, biz eylemlerimizi ortaya koymadan ve paydaşlarımızın katılımını almadan hiçbir çalışma içerisinde değiliz. Türkiye'nin büyük ve güçlü hedefleri var. İsveç 10 milyon nüfusa sahip, terörle ilgili sıkıntı yaşamamış bir ülke. Biz Afrin'de 50 günü aşkın süredir bir operasyon içerisindeyiz, bundan 2 sene önce bir darbe girişimiyle karşı karşıya kalmış bir ülkeyiz. Bölgemizde yaşanan gelişmelerin etkisi altında olan bir ülkeyiz. Ayırca 81 milyon nüfusumuz var, her yıl işgücü piyasasına 1 milyon kişi giriyor. Bu kadar sürece rağmen biz yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 11.1'lik bir büyüme ile dünyanın birincisi olmuş bir ülkeyiz. Bizim yaşadıklarımızı başka bir ülke yaşasaydı bu verilere ulaşması imkansızdı. Bu Türkiye'nin başarısı ve kararlı iradenin sonucudur" şeklinde konuştu.

"İSTİHDAM PAKETİ MECLİSTE"

Kadınlarla ilgili çok ciddi bir zihinsel dönüşüm içerisinde olunduğunu belirten Bakan Sarıeroğlu, "Biz son 15 yılda bütün politikalarımızın odağına kadını koymuş durumdayız. Kadınlarımızın hayatın her alanında güçlendirilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Geldiğimiz bu rakamlar bu güçlü çalışmaların sonucudur. İşsizlik oranlarında çok güçlü düşüşlerimiz var. Kadınların işgücüne katılım oranlarıyla ilgili 1.3 puanlık bir artış var. Hedefimiz 2023'te yüzde 41 kadın işgücüne katılım oranına ulaşmak. Bu kapsamda her türlü mevzuatımızı yenilemiş ve çok ileri seviyelere taşımış durumdayız" dedi.

3 yıldır İŞKUR olarak Dünya Kamu İstihdam Kurumları'nın başkanlığını yaptıklarını anımsatan Sarıeroğlu, "Bu süreçte bizlerle iletişime geçen ülkeler, Türkiye deneyimlerinden faydalanmak istediklerini dile getirdiler. Dünyanın hiçbir ülkesinde uygulanmayan teşviklerimizi hayata geçirdik. Dün gece Meclisteydik, inşallah bugün tamamlanacak. Çok güçlü istihdam teşviklerimizin olduğu yeni bir paketimiz mecliste görüşülüyor. Burada da kadınlarla ilgili çok önemli düzenlemeler, yıllardır tartıştığımız kreş konusuyla ilgili, vergi katkıları işverenlerimize sağlayacak, İŞKUR olarak faaliyetlere kadınların daha fazla katılmalarını sağlayacak çocuk bakım destekleriyle alakalı olarak oluşturduğumuz çok güçlün bir istihdam paketimiz Mecliste. Biz kadınların üretimde daha çok yer almasını istiyoruz, yönetim kademelerinde, karar mekanizmalarında daha çok yer almalarını istiyoruz. İş başı eğitim kurslarına katılan kadınların 2-5 yaş arasındaki çocukları için 400 TL bakım desteği vereceğiz" açıklamasında bulundu.

İŞKUR faaliyetlerinden kadınların faydalanma oranlarının çok yüksek olduğunu söyleyen Sarıeroğlu, İŞKUR'un Türkiye'nin umut kapısı olduğunu dile getirdi. Kılıçdaroğlu'nun işsizlikle ilgili iddialarına ilişkin Sarıeroğlu, "Biz önerilere de eleştirilere de açığız ama iş yanlış bilgilerle kamuoyunu yanıltma yoluna giderse de dur deriz. Bizim bu nezaketli duruşumuz başkalarının farklı yerlere girmelerine sebep oluyor. Buna izin vermem, kurumum çok kıymetli" dedi.

"HEDEF 500 BİN"

Konferansta konuşan İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya ise, bakanlık ve İŞKUR olarak her projeyi takip etmek ve hayaya geçirmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Özellikle son dönemde Türkiye'nin istihdam kurumu olarak bir kadın bakanın bakanlığı ve kadınlara, gençlere yönelik politikalarımızı revize etmemiz ve yeni politikaları hayata geçirmek için adım noktasındaki talimatları mevcut tecrübelerimiz ve bu projemizi ve eksikliklerimizi biliyoruz. İŞKUR, Türkiye'de bir başarı hikayesinin öncüsüdür. Bu başarı, elbette devletimizin bu kuruma verdiği önemin neticesidir. 2002'nin rakamlarına baktığımızda İŞKUR sadece özel sektörde 25 bin kişinin istihdamına aracılık yaparken, bunlardan 4 bin 362'sinin kadın istihdamı olduğu ve 2017 rakamlarını ortaya koyduğumuzda katedilen mesafeyi görmekteyiz. Oysaki 2017 yılında 357 bin kadınımızın istihdamına aracılık yapan bir kurum, son 15 yılda rakamlarını 82 kat büyüten bir kurum. Aynı oranın erkekler açısından 40 kat olacak olduğu düşünülecek olursa kadına yönelik politikalarımızın ne denli güzel sonuçlar verdiği ortadadır. Biz 81 ildeki il müdürlüklerimize ve bu süreçte yerel ve uluslararası projelerde hep yanımızda olan paydaşlarımıza güveniyoruz. İŞKUR'un 1 milyon 57 bin olan 2017 gerçekleştirmesinin, 2018 yılı açısından hedefi 1 milyon 250 bin. Bu rakamlar içerisinden 450 bini de kadın istihdamı olarak gerçekleştirmeliyiz. İnşallah bu rakamı 500 binlere ulaştırırız" diye konuştu. busabahmalatya.com