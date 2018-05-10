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Bakandan müjde geldi

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "20 bin artı 5 binle 25 bin öğretmen ataması yapacağız" dedi.

Bakandan müjde geldi

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "20 bin artı 5 binle 25 bin öğretmen ataması yapacağız" dedi.

10 Mayıs 2018 Perşembe 11:08
Bakandan müjde geldi

TBMM Genel Kurulu`nda Yüksek Öğretim Kurulu Kanun Tasarısı görüşmeleri devam ediyor. Milletvekillerinin sorularını cevaplayan Bakan Yılmaz, şunları kaydetti:

"20 bin öğretmenimizin mülakatı devam ediyor, 5 bin öğretmenimizin de duyurusunu çıktık. Beş yıllık prim ödeme şartı aradığımızdan, 8 Haziran’da da okullar bittiğinden, o gün itibarıyla prim ödeneceğinden bir hak kaybı da olmasın diye 5-8 Haziran itibarıyla müracaat edenler arasından da 5 bin alacağız. Eğer 5 bini tamamlayamazsak geri kalanları da 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı’na (KPSS) girecekler, o KPSS esas alınarak bu 5 bin rakamını tamamlayacağız, 20 bin artı 5 binle 25 bin öğretmen ataması yapacağız. Bu ana kadar atadığımız 584 bindi, 24 bin öğretmen ataması daha koyarsak 600 binin üzerinde bir öğretmen. Biz geldiğimizde öğretmen sayısıysa 500-512 bin civarlarındaydı. Dolayısıyla da gidin bakın bugün gördüğünüz her 3 öğretmenden 2’si bizim dönemimizde atanmıştır."

Öte yandan Malatya’da da bu müjdeyi bekleyen öğretmen adayları bulunuyordu.

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Ismet Yılmazöğretmen AtamasıYök
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