Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, lisanslı depoculuk sisteminde ortaya çıkabilecek mudi zararlarını tazmin etmek amacıyla lisanslı depo işletmelerinin depolama kapasitesinin ürün rayiç bedelinin asgari yüzde 15'i oranında teminatı Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonuna vermesi gerektiğini vurgulayarak, bugüne kadar teminat olarak banka teminat mektubu ve gayrimenkul rehininin kabul edilebildiğini ifade etti.

Bakan Tüfenkci, kefalet sigortasının hukuki altyapısının oluşması ve uygulamasının gelişmeye başlamasıyla birlikte, lisanslı depo teminatı olarak kabul edilebilecek teminat türleri arasına kefalet sigortasının da dahil edilmesine yönelik Bakanlık olarak yaptıkları çalışmanın tamamlandığını bildirdi.

ALTERNATİF TEMİNAT

Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliğinde 05 Aralık 2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle yapılan değişiklikle kefalet sigortasının, lisanslı depo teminatı olarak kabul edilebilecek teminat türlerinden biri haline getirildiğini belirten Bakan Tüfenkci, “Böylelikle lisanslı depo kurucularının teminat verme zorunluluklarının yerine getirilmesinde alternatif bir teminat getirerek, kolaylaştırma yaptık” dedi.

Lisanslı depo kullanıcılarından gelen talepler üzerine, kefalet sigortasının da teminat kapsamına alındığını kaydeden Bakan Tüfenkci, şöyle devam etti:

“22 Nisan 2016 tarihinde yapılan değişiklikle de kefalet senetlerinin ilk talepte ödemeli olarak düzenlenebilmesinin önü açılarak kefalet sigortaları banka teminat mektuplarına benzer bir yapıya kavuşturuldu. Böylece kefalet sigortası banka teminat mektupları gibi güvence sağlamakta, yalnızca gerekli yükümlülüğün yerine getirilmemesi sonucu paraya çevirme ihtiyacının ortaya çıkması halinde ödeme banka yerine sigorta şirketi tarafından yapılmaktadır. Öte yandan kefalet sigortasında, teminat mektubunda olduğu gibi karşılığında bir teminat veya hesapta nakit bulundurma gibi zorunluluklar olmaması, sadece sigorta primi ödenmesi itibarıyla şirketler için uygulamada kolaylık sağlamaktadır.”

HABER MERKEZİ