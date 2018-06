BAKANA RAĞMEN 5 VEKİLDEN 4 VEKİLE

AK Parti, uzun bir süreden sonra ilk defa Malatya’da oy kaybetti ve bir vekilini MHP’ye kaptırdı. AK Parti’nin birçok ilde ve Malatya’da oy kaybettiği görüldü. AK Parti, 2007 genel seçimlerinde 6 milletvekili çıkarmıştı. 2018’de bu rakam 4’e düştü.

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekilliği genel seçimlerinin yapılmasının ardından dün AK Parti İl Teşkilatı’nda bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti Milletvekilleri Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, AK Parti Milletvekili adayları Vahit Atalan, Selahattin Barış Palandöken, AK Parti İl Başkanı Ali ihsan Koca, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, ilçe belediye başkanları, parti yöneticileri ve partililer katıldı.

Toplantıda ilk konuşmayı AK Parti İl Başkanı Ali ihsan Koca yaptı. Heyecanlı günlerden birini daha yaşadıklarını dile getiren Başkan Koca, önceki gün akşam Türkiye'nin bir dönüm noktası denilen bir seçimi geride bıraktıklarını söyledi.

6-0 İLE DEVAM EDİYORUZ

Türkiye'nin ilk başkanını tüm şer odaklarının engellemelerine rağmen milletin desteğiyle seçmiş olduklarını ifade eden Milletvekili adaylarından Vahit Atalan, “Allah Malatyalı hemşerilerimizden razı olsun. Bizler ilk günkü heyecanla devam ediyoruz. 4 tane asıl, 2 tane yedek Milletvekilimiz var 6-0 ile devam ediyoruz” dedi.

HEP BİRLİKTE GAYRET İÇERİSİNDE OLDUK

Seçim çalışmalarında emeği geçen herkese teşekkür eden AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, “Allah'a hamd olsun çok büyük bir destek ile 16 Nisan'da 51.4 destekle almışken bu defa oyumuzu da artırarak 52 ve 53’e yakın. Bunda emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bugüne kadar yapmış olduğumuz bütün seçimler içerisinde birlikte geçirdik ama burada bulunan 6 milletvekili adayı arkadaşımız ile uyum içerisinde sevgi saygı çerçevesinde hep birlikte gayret içerisinde olduk” diye konuştu.

BÜTÜN HESAPLARI ALT ÜST ETTİ

Türkiye’de yeni bir süreç başladığını belirten AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır da, “Türkiye’de yeni bir süreç başlıyor, Türkiye’de yeni bir dönemece girdik, yeni Cumhurbaşkanlığı sistemine geçmiş olduk. Bu son bir ayı iyi bir şekilde analiz edebilirsek, iç ve dış baskılara rağmen, bir araya gelemeyen partilerin bir araya geldi. Aslında seçim sonuçlarını da iyi analiz etmek gerekiyor. İki partiden biri kendi aldığı oydan daha düşük oy aldı, biri yine adaylarında ciddi düşük oy almaları, birilerinin yine farklı partiden birilerini meclise bilinçli olarak sokuldu. Türkiye’de hem içerde hem dışarıda Tayyip Erdoğan kaybetsin diye çok hesaplar yapıldı, çok oyunlar yapıldı. Ama hiçbiri tutmadı. Aslında burada hedef sadece Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan değil, sadece AK Parti değildi. Aslında hedefin Türkiye olduğunu, geleceğimiz olduğunu gören bir halk vardı. Cumhurbaşkanımızın yüzde 52,5 ile seçilmesi bütün hesapları alt üst etti” şeklinde konuştu.

YALNIZLIK HİSSETMEDİM

6’da 6’yı yaptıklarını belirten AK Parti Malatya Milletvekili Adayı Selahattin Barış Palandöken ise, “Malatya’ya ilk geldiğimde bana kucak açtınız, aile oldunuz, bana gönül kapılarını açtınız. Ben Malatya’da hiçbir zaman yalnızlık hissetmedim. Malatya’ya geldiğimizde bir söz vermiştik, vekilliği 6’da 6 yapalım diye, evet biz 6’da 6’yı yaptık. 4 odamız gazi mecliste, 1 odamız genel merkezde, 1 odanız da Külliyede var. Yani bu ne demek, Malatya’nın 6 tane odası artık Ankara’da hazır” dedi.

CANI GÖNÜLDEN TEŞEKKÜR EDİYORUM

Bütün AK Parti ailesine teşekkür eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık da, “24 Haziran seçimleri ülkemize milletimize Malatya’mızda hayırlı uğurlu ve mübarek olsun. İl başkanımızın bütün AK Parti ailesine canı gönülden teşekkür ediyorum. Teşkilatımız gibi bizlere emek sarf eden güvenlik güçlerimize, adli ve idari yargının kıymetli temsilcilerinden hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Muhtarlarımıza sivil toplum örgütleri müze ve 2002 yılından itibaren partimizin kurulduğu andan itibaren desteğini hiç esirgemeyen kıymetli Malatyalı hemşerilerime canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Çıktığımız yolda bizi hiç yalnız bırakmadınız ve bırakmadan durmak yok yola devam dediniz” ifadelerini kullandı.

ALLAH HEPİNİZDEN BİNLERCE KEZ RAZI OLSUN

“Türkiye üzerinde oynanan birçok oyunu siz gördünüz ve oyunu bozmak üzere vermiş olduğunuz destek için canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum” diyen Çalık, “AK Partimizin 2000 yılından itibaren çıktığı yolda 24 Haziran'da bir kez daha irade Erdem cesaret sahibi liderimiz ile birlikte siz durmak yok yola devam dediniz. Ellerinize Yüreğinize sağlık yaklaşık 1 asırdır devam eden Türkiye Cumhuriyeti, hükümet sisteminin parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı hükmet sistemine geçişini bir kez daha onayladınız. 16 Nisan 2017 tarihinde değişen hükümet sistemimiz şimdi nasip oldu e İnşallah Vesayet odaklarına son verecek yeni bir hükümet sistemi ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yolumuza devam edeceğiz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde iyi kez Cumhurbaşkanlığı sisteminin ilk devlet başkanı, ilk cumhurbaşkanının seçen milletimize, yüzde 54 oy veren Türkiye'ye ve yüzde 70 oy veren Malatya’mızı, cumhurbaşkanımızı devlet başkanı Yapan bütün hemşerilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Ellerinize yüreklerine sağlık Allah hepinizden binlerce kez razı olsun” diye konuştu.

MÜBAREK OLSUN

Seçimlerin güvenli bir ortamda yapıldığını belirten Çalık, “Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir devrim yapmıştır. Bu devriminin lideri de Recep Tayyip Erdoğan'dır. Devrimimiz de liderimiz de milletimize hizmet edecektir. Biz de onun yol arkadaşı olarak Malatya’mızın ve milletimizin emrinde yola her zaman olduğu gibi devam edeceğiz. Yenikapı'dan itibaren başlatmış olduğumuz Cumhurbaşkanlığı bitti. Bu farklı süreci Büyük Birlik Partisi değerli başkan ve üyelerine, Milliyetçi Hareket Partisi değerli başkan ve üyelerine, Cumhur ittifakında değerli desteklerini esirgemeyen bütün kardeşlerime canı gönülden teşekkür ediyorum. Seçimlerimiz güvenli bir ortamda yapılmıştır. Çok sağlıklı bir şekilde yapılmıştır. Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi belki gelişmiş ülkelerde olmadığı kadar erken seçim sonuçları belli olmuştur. Yüksek Seçim Kurulu başkanlığımızın gayri resmi sonuçlarına göre de Cumhurbaşkanımız yeni devlet başkanımız Türkiye demokratik Devrimi'nin lideri Recep Tayyip Erdoğan olmuştur. Bir kez daha hayırlı olsun uğurlu olsun mübarek olsun” şeklinde konuştu.

BİRLİKTELİĞİMİZ DEVAM EDECEK

Toplantıda son sözü Gümrük ve Ticaret Bakanı ve aynı zamanda AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci aldı. Seçimlerden dolayı bütün Malatyalılara teşekkür eden Tüfenkci, “Ben buradan bütün Malatyalı hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Cumhur İttifakı’nın adayı Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanı, Başkan seçtikleri için bütün Malatyalı hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Özellikle bu seçimde fedakâr bir şekilde çalışan başta İl Başkanımız olmak üzere bütün teşkilat mensuplarımıza, mahalle başkanlarımıza, sandık kurullarımıza, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü Malatyalı hemşehrilerimize ediyorum. Milletvekili adaylarımıza teşekkür ediyorum. Seçilen adaylarımızı kutluyorum. Biz aynı davanın mensuplarıyız. Yine birlikteliğimiz devam edecek” ifadelerini kullandı.

ANADOLU SESSİZ BİR DEVRİM YAPTI

Tüfenkci, “Biz özellikle kazananın demokrasi olduğunu, Malatya olduğunu ve kazananın esasında Türkiye olduğuna inanıyoruz. Anadolu sessiz bir devrim yaptı, yeni bir sisteme geçti. Ve yeni sistemde inşallah millete olan taaddüdümüzü iradeyle, erdemle, cesaretle, bilgiyle, deneyimle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Allah’ın izniyle Türkiye’yi şaha kaldıracağız. Malatya’ya yapacağımız projelerimizi takip edeceğiz. Malatya’yı rekabet noktasında 81 il arasında öne çıkarma gayretimiz Allah’ın izniyle devam edecek” dedi.

HER SEÇİMDE ÇIKARILACAK BİRÇOK DERS VAR

“Bu seçimler dünya mazlumlarının da bir seçimiydi ve umuduydu” diyen Tüfenkci, bu umudu yakan, bu ışığı diri tutan herkese tekrardan ayrı ayrı teşekkür ettiğini kaydetti. Tüfenkci, sözlerine şöyle devam etti:

“Şimdi bize düşen bir an evvel çalışmaya başlamak, bir an evvel hizmet etmek ve bir an evvel Malatya’ya ve Türkiye’ye yapılacak işlere başlamak. Bu noktada da Allah’ın izniyle özellikle Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanı hükümet sisteminin gereğini yapacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın. Çok önemli gördüğümüz bir hususta özellikle her seçim kendi içerisinde muhasebesi yapılır. Her seçimde çıkarılacak birçok dersler vardır. Her seçimde seçmenin mesajı vardır. Bu seçimde de biz AK Parti olarak, AK Parti Malatya İl Teşkilatı olarak gereğini, muhasebesini yapmak, bu seçimden ders çıkartmak, bundan sonraki seçimlerde neler yapılabilir diye programlama noktasında da biz elimizden gelen gayreti Allah’ın izniyle göstereceğiz. Bu seçim bitti, bu seçim Gerede kaldı. AK Parti teşkilatlarının her zaman bir özelliği vardır. Bir seçim biter, bir seçim başlar. Ve biz artık bu seçimi geride bırakarak önümüzdeki seçimlere bakacağız. Ben inanıyorum ki, Malatyalı hemşehrilerim inanarak, güvenerek, Malatyalı hemşehrilerim hizmet siyaseti yapan, hizmetin nereden geldiğini bilerek yine AK Parti teşkilat ve milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla birleşerek yoluna devam edecektir.”

ÇOK ZORLU OLMADI

Bir gazetecinin, “Her seçimde 5+1 vekil sayısına alışık olduğumuz için bu soruyu sormak istiyorum. AK Parti’ye Malatyalılar Bakanımız olmasına rağmen 4 vekil ancak verdi. Burada bir başarısızlık söz konusu mu, başarısızlık varsa bunun sebebi nedir?” sorusuna cevap veren Tüfenkci, “Başarı ve başarısızlık göreceli bir kavram. Baktığımız yere bakılarak konuşulabilir. Çok zorlu olmadı. Bize göre az bir farkla 5’i kaçırdık. Ayrıca bu yeni bir sistem ve Cumhur İttifakı oluşuyor. Ve Cumhur İttifakı’nda milletle birlikte yol yürüyeceğiz. Dolayısıyla baktığımız noktaya göre değişir. Elbette ki biz bu seçimlerden ders çıkaracağız. Biz bu seçimlerin muhasebesini yapacağız. Bu seçimlerde evet, doğru biz bir milletvekili kaybettik. Ama bu seçimlerin farklılığını da göz önüne alırsanız bizim başarısız olduğumuz veya Türkiye ortalamasının gerisinde kaldığımız anlamına taşımaz. Ama haklısınız bir milletvekili kaybettik” ifadelerini kullandı.