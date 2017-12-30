Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türk halkının Azerbaycan halkına gönülden bir dostluk ve kardeşlik bağı vardır. Bu bağ, Azerbaycan’ın bağımsızlığını ilan ettiği 1991 yılından bu yana hem ikili düzeyde hem de çok taraflı kuruluşlar çerçevesinde sürekli olarak gelişmekte ve güçlenmektedir. Ülke olarak Azerbaycan’ı bölgedeki en önemli stratejik ortağımız olarak görmekte ve Azerbaycan’ın başarılarıyla gurur duymaktayız. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkileri en iyi şekilde ortaya koyan sözler Azerbaycan'ın büyük önderi rahmetli Haydar Aliyev tarafından ifade edilmiştir: ‘Bizler bir millet, iki devletiz” dedi.



İKİLİ TİCARET HACMİ

Bakan Tüfenkci, ikili ilişkilerin çok büyük ölçüde sorunsuz olarak devam ettiğini belirtti, "İkili ticaret hacmimiz, 2016 yılında 2,4 milyar dolara ulaşmıştır. 2016 ve 2017 yıllarını karşılaştırdığımızda; toplam ticaret hacminde %9’luk bir artış olduğunu görüyor ve mutlu oluyoruz. Siyasi alanda ilişkilerimizin yakınlığı ile ülkelerimizin karşılıklı sunduğu fırsatlar ve potansiyelleri göz önüne aldığımızda, bu ticaret hacminin çok daha yukarılara taşınacağına inanmaktayım" ifadelerini kullandı.



Bakan Tüfenkci, Bakü–Tiflis–Kars Demiryolu Projesi kapsamında gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması, demiryolu taşımacılığı yapan taşıyıcıların birbirleri arasında ve gümrük İdaresi ile bilgi paylaşımının artırılması için çalışmaların sürdürüldüğüne dikkat çekti ve şöyle konuştu:

"Türkiye ile Azerbaycan Arasında ‘Ön Elektronik Bilgi Değişimi Sistemi Kurulmasına İlişkin Anlaşma’, 19 Temmuz 2017 tarihlerinde Bakü’de imzalanmış, 2018 yılı ilk çeyreğinde anlaşmaya ilişkin bilgi-işlem altyapısının tamamlanması hedeflenmektedir. Bu çerçevede, ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin bundan sonraki dönemlerde de artarak devam etmesini temenni ediyorum."



BİZİM BİRBİRİMİZE KATACAĞIMIZ GÜCÜMÜZ BİLGİ GÜCÜDÜR

Büyükelçi İbrahim ise "Azerbaycan-Türkiye bir millet iki devlettir biz bunu hep hissettik, ilk yıllarımızda Türkiye her zaman yanımızda oldu. Aynı şekilde Azerbaycan da Türkiye’nin yanında oldu. Bizim birbirimize katacağımız gücümüz bilgi gücümüzdür" dedi. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattının açılmasının sağlayacaklarına da dikkat çeken Büyükelçi İbrahim, "Buradaki gümrüğe de büyük işler düşüyor, hem Türkiye-Azerbaycan, hem Gürcistan açısından işbirliği çok önemli" diye konuştu.

HABER MERKEZİ