Bakan Bülent Tüfenkci'nin eşi Esra Tüfenkci, ilk olarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı MİAD Sevgi Evleri'ni ziyaret etti. Burada çocuklarla tek tek ilgilenen Tüfenkci, Kurban Bayramı öncesi çocuklara çeşitli hediyeler de verdi. Sevgi evlerini sık sık ziyaret etmeye devam edeceklerini söyleyen Esra Tüfenkci, “Kurban Bayramı öncesi de çocuklarımızı ziyaret ederek hep birlikte bayramlaşmak istedik. Ben bu vesile ile şimdiden herkesin bayramını kutluyorum. Rabbim Kurban Bayram'ını hayırlara vesile etsin inşallah” diye konuştu.

Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar ise Tüfenkci'nin kendilerini ziyaret etmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.



Şehit ailelerine ziyaret

Bayram ziyaretlerine şehit aileleri ile devam eden Esra Tüfenkci’nin ilk durağı şehit Polis Memuru Candaş Kaplan'ın ailesi oldu. Her zaman şehit ailelerinin yanlarında olduklarını belirten Tüfenkci, “Sizler bu vatan uğruna evlatlarınızı şehit verdiniz. Mekanları cennet olsun, Allah sizlere sabır versin. Herhangi bir ihtiyacınızda veya sıkıntınızda yanınızda olduğumuzu asla unutmayın." şeklinde konuştu.

Daha sonra şehit polis memurları Okan Doğan ve Oğuzhan Günaydın'ın da ailelerini ziyaret eden Tüfenkci, ziyaretleri esnasında, kutsal görevlerini icra ettikleri sırada şehit düşen tüm vatan evlatlarını bir kez daha rahmetle andıklarını dile getirerek, ailelere sabırlar diledi. Şehit ailelerinin bayramlarını da kutlayan bayan Tüfenkci, aile üyeleriyle bir süre sohbet etti.

Esra Tüfenkci'ye ziyaretlerinde Vali Ali Kaban'ın eşi Neriman Kaban, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal'ın eşi Kadriye Urhal ile AK Parti Malatya Kadın Kolları üyeleri eşlik etti.

İHA