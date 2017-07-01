01 Temmuz 2017 Cumartesi

BAKAN TÜFENKCİ’DEN SERT TEPKİ “Yolları teröristler yürüsün diye yapmıyoruz”

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısıyla yapılan Adalet Yürüyüşü'ne tepki göstererek, "Biz yollar yapıyoruz. Yolları millet için yapıyoruz. Teröristler yürüsün diye değil" dedi.

30 Haziran 2017 Cuma 10:59
BAKAN TÜFENKCİ’DEN SERT TEPKİ “Yolları teröristler yürüsün diye yapmıyoruz”

  Erzincan'ın Kemaliye İlçesi'nde bu yıl 38'incisi düzenlenen Uluslararası Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri'nin açılış törenine katılan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Törende konuşan Bakan Tüfenkci, isim vermeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a yaptığı 'Adalet Yürüyüşü'ne yönelik sert ifadeler kullandı.

'MİLLETİ KURTARALIM' DİYE YÜRÜYORUZ
  Yolları teröristlerin yürümesi için yapmadıklarını söyleyen Tüfenkci, “Biz yollar yapıyoruz. Yolları millet için yapıyoruz. Biz köprüler yapıyoruz 'gönülleri birleştirelim' diye. Biz yollar yapıyoruz 'millet yürüsün' diye. 'Kemaliyeli yürüsün' diye. 'Erzincanlı yürüsün' diye, 'Malatyalı yürüsün' diye. Yol yapıyoruz, 'teröristler yürüsün' diye değil. 'Teröristleri kurtarmak için yürüyelim' değil, 'milleti kurtaralım' diye yürüyoruz, yürümeye de devam edeceğiz inşallah" dedi.

ALDIĞIMIZ TEDBİRLERLE TURİST SAYISI ARTTI
  Kemaliye Cumhuriyet Meydanı’nda açılışı yapılan festivalin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Bakan Tüfenkci, uzun süredir devam eden bu festivalin Eğin'in ve Erzincan'ın sosyal kültürel ve ekonomik gelişmelerine katkı sunduğunu dile getirdi. Bakan Tüfenkci, "Fırat havzası bereket ve üretim getirdi. Bu havzanın gelişmesine yol açtı. Şimdi yeniden bu havzayı canlandırarak, havza içerisindeki ilçe ve illerimizi turizm potansiyelini geliştirecek bu kültürün canlanmasını sağlayacak projelerin hayata geçirilmesi yönünde çalışıyoruz. Turizm gelirleri Türkiye'de geride oluşuyor. Daha önceki yıllarda yaşanan olumsuz vakalardan sonra aldığımız tedbirlerle turist sayısı arttı. Cazibe merkezi altına aldığımız bölgelerin kültürünü yok etmeyeceğiz" diye konuştu.

İHA
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