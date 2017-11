Bir dizi program için Malatya’ya gelen Gümrük ve Ticaret Bakını Bülent Tüfenkci, Battalgazi Esnaf Odası’nın organize ettiği kahvaltı programına katıldı. Kervansaray’da düzenlenen kahvaltı programına Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Vali Ali Kaban, AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şefik Şengül, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, Battalgazi Esnaf ve Sanatkârlar Odası Adil Çulha, kamu kurum ve kuruluşların müdürleri, STK temsilcileri, muhtarlar, esnaflar ve vatandaşlar katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Battalgazi Esnaf ve Sanatkârlar Odası Adil Çulha, bugün esnaf ve sanatkârların dışında büyük firmalara verilen desteklerin yarıdan fazlasının boşa çıktığını gördüklerini dile getirerek, esnaf ve sanatkârlar camiasına verilen destekleri kesinlikle inkâr etmediklerini söyledi.

HİZMETLER AÇILMAYI BEKLİYOR

Battalgazi’de kendisinin bile hayal edemediği bir şekilde tarihi eserlerin birden ayağa kalktığını belirten Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Bir tarafta hanlar, hamamlar, kervansaraylar, türbeler, ziyaretler öyle bir el atıldı ki o manevi babalar, Ali Baba’lar, Kara Baba’lar, Ahmet Duran’lar en önemlilerinden Abdulvahap Gaziler ve bir anda benim de hayal edemediğim bir şekilde bütün esenler ayağa kalktı. Şu anda 600 milyonluk hizmetler yapılmış ve açılmayı bekliyor” dedi.

Daha sonra söz alan Ak Parti Milletvekili Mustafa Şahin de, Battalgazi bölgesinin su ile ilgili sıkıntıları olduğunu bildiklerini belirterek, “Bu bölgelerle alakalı özellikle sulama sistemlerinden başlamak kaydıyla, göletlerin yapılması noktasında ilgili bakanlıklarımızla defalarca görüştük hamdolsun sonuçlar da aldık” şeklinde konuştu.

İŞİN FITRATINDA GELEN BİR DURUM

Esnaf ve sanatkarların geleceğe güvenle bakabilmeleri için çalışmaların yapıldığını söyleyen Vali Ali Kaban da, “Tarihe baktığımız zaman esnaf ve zanaatkârlar tarihimizin her döneminde hem toplumumuzun bir arada bulunmasının en önemli çimentosunun oluştururken hem de ekonomik açıdan toplumun her bir kesimine ulaşabilen, en ince kılcal damara kadar ulaşabilen kesimin oluşturuyor. Tarihte böyleydi, bugün de böyleydi, inşallah ilerde de böyle olacak. Bu, işin yapısından, fıtratında gelen bir durum. Bu da gerçekten esnaf ve zanaatkârlar olarak şu topraklarda ne kadar övünseniz, ne kadar bununla gurur duysanız yeri olan bir husus. 2008’li yıllarda başbakanlıkta çalıştığım dönemde özellikle esnaf ve zanaatların rahatlatılması gelişmekte olan küresel her tür yeni oluşuma karşı çok değerli bir duruş sergileyen esnaf ve zanaatkârlarımızın hem rahatlatılır hem de geleceğe güvenle bakabilmesi için çalışmalar yapmıştır” diye konuştu.

BUGÜN DE BU OYUNLARI OYNUYORLAR

Türkiye üzerinde devamlı oyunların oynandığını dile getiren Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de, “Dün de bu oyunları oynadılar, bugün de bu oyunları oynuyorlar. Türkiye'yi terörle dize getiremediler, ekonomiyle vurarak dize getirmek istiyorlar. Hatırlayın özellikle 2013 yılında Türkiye'de faizler düşmüş, döviz kurları düşmüş, borsaya baktığımızda borsa 74-75 binlerde ve bir bakıyorsunuz ağaçları bahane ederek Gezi Parkı olaylarını çıkartıyorlar ve bu bir hükümeti devirme eylemi olarak geçiyor. Kim zarar ediyor; faizler yükseldi, dolarlar yükseldi ve netice itibariyle de kaybeden esnafımız oldu, vatandaşımız oldu. Bu sefer FETÖ tarafından organize edilen 17-25 Aralık operasyonu başlıyor. Ne oluyor borsa geri 61 bin liradan düşüyor, dolar tekrar yükseliyor, faizler tekrar yükseliyor. Kaybeden kim oluyor; kaybeden millet oluyor. Tekrar Hükümet olarak almış olduğumuz tedbirlerle 14 Temmuz itibariyle baktığımızda Türkiye'de borsa tekrardan yükseliyor 71 bin lira 72 bin liraya çıkıyor. Yine bu seferde daha kanlı bir plan devreye sokuyor ve 15 Temmuz darbe girişimi oluyor. Borsa çöktü, dolar, faiz yükseldi ve kazanan faiz lobileri, kaybedenler de millet oldu” şeklinde konuştu.

BU OPERASYONLARA İMKAN TANIMAYIZ

Bakan Tüfenkci, “Almış olduğumuz tedbirlerle, teşvikler borsa 115 bin lira çıkardık. Bu sefer Halk Bankası'nın üzerinden, Rıza Zarrab üzerinden bir operasyon çekmeye çalışanlar tekrardan borsayı, dövüzü hareketlendirerek yeni bir operasyon çekmeye çalışıyorlar. Ama şunu iyi bilsinler ki; biz bu şoklara da, bu operasyonlara da asla ve asla geçit vermeyiz. Bu operasyonlara da imkan tanımayız. Türkiye'yi bölmeye çalışanlar, parçalamaya çalışanlar, şu terör örgütünü, bu terör örgütünü maşa olarak kullanarak, millete karşı operasyon çekenler her defasında karşısında milletimizi gördü. İşte 2019 yaklaşırken bu tür oyunlara benzer oyunlara karşı her zaman dikkatli olmak zorundayız” dedi.

KAYISININ BİR SAHİBİ OLSUN

KOSGEB aracılığıyla da faizsiz krediler verdiklerini ifade eden Bakan Tüfenkci, “282 bin küçük esnafımıza 2017 yılı içerisinde faizsiz kredi ve onların özellikle can suyu olarak nitelendirdiğimiz ve gelişmesine katkı sağlayacağı faizsiz kredileri 2018 yılı içerisinde devamı noktasında çalışmalarımız var. Battalgazi Devlet Hastanesi’nde hiçbir sıkıntı yok, normal süreci içerisinde devam ediyor; onu da yapacağız. Bizim için kayısı çok önemli. Kayısı ile ilgili bugüne kadar özellikle her yerde şunu ifade ettim: Kayısıda muhatap yok, kayısının bir sahibi olsun. İnşallah buraya bir lisanslı depoyu yapıyoruz. Sadece lisanslı depo görevini de yapmayacağız. Biz lisanslı depoyu yaptıktan sonra Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) kayısı da aldıracağız. Bundan sonra TMO da inşallah kayısı alımını yapacak. Bu sene depo olmadığı için alamadık ama 2018'de depoyu bitirdiğimizde, biz bu noktada TMO'ya kayısı aldırarak üreticimizi sadece ihracatçıların veya diğer tüccarların eline bırakmayacağız. Devletin TMO'sunu da devreye sokacağız. Bunun müjdesini veriyorum. Malatya'da bir kayısı suyu sıkma veya konsantre fabrikası olsun hiç bununla ilgili de özel bir sektör ile özel bir girişimci ile bunu da gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki dönem Malatya'da kayısı ile ilgili mesafe almış olacağız” diye konuştu.















MUTLU SARIGÜL