Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı. Ovaköy Gümrük Kapısı'na ilişkin soruya Bakan Tüfenkci, "Güvenliği sağlama konusunda Irak tarafının endişesi var. Onun netleşmesini bekliyoruz. Bir iki ay içinde netice alırlar. Bununla ilgili adımları atabiliriz. Bakanlık olarak kararı aldık. Bizim tarafta köprü, Irak tarafında yol ile ilgili sıkıntı var" ifadelerini kullandı.

İKİ TARAF DA İSTİYOR

Ovaköy Kapısı'nın engellenmesi iddialarına yönelik Tüfenkci, "Geçmişte Amerika bu kapının açılması noktasında, Irak yönetiminin engellemesi vardı. Şu anda Irak ve bizim tarafımızda ciddi anlamda gündemimizde ve iki taraf da istiyor. Kuzey Irak’taki referandumdan sonra Kuzey Irak sıcak bakıyor. Ocak ayı içerisinde Irak'ta veya Türkiye’de bakanlıklar arasında görüşme gerçekleştirilecek" dedi.

Ticarette alternatif bir kapı olacağını ifade eden Bakan Tüfenkci, "Bu şu anda 6,5-7 milyar dolar ticaret hacminin daha da artmasını bekliyoruz. İşlemleri, ulaşımı ne kadar kolaylaştırırsanız, ticaretin o kadar fazla artacağına inanıyoruz. Suriye’deki durumun düzelmesiyle beraber alternatif Ovaköy Kapısı Suriye’nin derinlerine inme konusunda alternatif olacaktır" şeklinde konuştu.

İran’da yaşanan gerilimlerin ticareti etkileyip etkilemediğine yönelik soruya Tüfenkci, "Bizi etkileyen durum yok. Gösterilerin durduğu, hayatın normale döndüğünü görüyoruz" ifadelerini kaydetti.

İHA