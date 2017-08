Yazıhan ziyaretinin ardından Hekimhan’a geçen Tüfenkci burada ilk olarak AK Parti Hekimhan İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Tüfenkci, 15 Temmuz darbe girişimine değinerek, millete hizmet etme noktasında hiçbir engel tanımadıklarını söyledi.

Tüfenkci, “Biz 15 Temmuz hain darbe girişimine dur diyen bir milletin ferdiyiz. Biz 16 yıldır Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu millete hizmet ederek, bu bayrağa, bu devlete ve bu millete sahip çıkarak yol yürüyoruz ve hiçbir engel tanımadan yürümeye de devam edeceğiz” dedi.

HEKİMHAN-YAZIHAN-SİVAS KARAYOLUNU BİTİRİYORUZ

AK Parti olarak yurdun dört bir yanında yaptıkları hizmetleri ayrım gözetmeksizin her ilçeye ve her köye ulaştırdıklarını aktaran Tüfenkci, “Hekimhan’a da büyük hizmetler yaptık. Hekimhan-Yazıhan-Sivas karayolunu bitiriyoruz. Gerçekten çok modern bir yola sahip olacağız. Hekimhan’ın sadece bu yolla gelişmemesi lazım. Hekimhan'ın madenlerinin de işletilmesi noktasında adımlarımız var. Ete kemiğe bürününce onu da paylaşacağız. Biz, AK Parti’nin belediyecilik anlayışını Hekimhan’da gösteremediğimiz için üzülüyoruz anacak Büyükşehir Belediyemiz her ilçeye olduğu gibi Hekimhan’a da büyük hizmetler yapıyor. Hekimhan’ın tarihinde görülmemiş yatımlar yapıldı. Yatırımlar gelmeye de devam edecek. Çünkü Hekimhan hizmetin en iyisine layıktır. Biz ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ düsturu ile hareket ediyoruz. Hiç bir ayrım yapmadan herkese hizmet veriyoruz. Terörle arasına mesafe koyan herkese kucak açıyoruz. Hiçbir mezhep ve ırk ayrımı yapmadan hizmet ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Daha sonra Hekimhan Kaymakamlığını ziyaret eden Bakan Tüfenkci, yeni kaymakamlık binası hakkında bilgiler aldı.

KULUNCAK’A ZİYARET

Bakan Tüfenkci’nin bir sonraki durağı ise Kuluncak ilçesi oldu. Kuluncak ziyaretinde ilk olarak AK Parti Kuluncak İlçe Başkanlığını ziyaret eden Tüfenkci, burada partililerle bir araya gelerek, sohbet etti. Bakan Tüfenkci Kuluncak ziyaretinden sonra Kuluncak Kaymakamlığı ve Kuluncak Belediye Başkanlığını da ziyaret ederek yapılan hizmetler hakkında bilgiler aldı.

İlçe ziyaretlerinde Bakan Tüfenkci’ye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Malatya Valisi Ali Kaban, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal ve partililer eşlik etti.

