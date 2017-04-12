Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Emlak Danışmanlığı Yasası Hakkındaki programa katıldı. Bir otelde düzenlenen programa Bakan Tüfenkci’nin yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED) Başkanı Hacı Ali Taylan, Malatya Emlakçılar Meslek Odası Başkanı Ali Özgül, Türkiye genelindeki tüm emlak oda başkanları, bazı STK temsilcileri ve oda başkanları katıldı.

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED) Genel Başkanı Hacı Ali Taylan, çok şanslı bir dönemde olduklarını ifade ederek, çok kıymetli bir Bakanları olduklarını söyledi. Başkan Taylan, “Bir yıllık bir dönem içerisinde ne zaman başımız ağrıdıysa, ne zaman bir ihtiyacımız olduysa, ne zaman bir talebimiz olduysa kapısından hiç geri dönmedik. Türkiye’deki emlakçılarımız, emlak danışmanlarımız çok şanslılar” ifadelerini kullandı.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise, Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden birisi olan emlağın, müthiş rekorlara imza attığını söyledi.

EN ÖNEMLİ AKTÖRLERDEN BİRİSİ

2017'de de bu durumun güçlü bir çıkışla devam edeceğini dile getiren Bakan Tüfenkci, “Almış olduğumuz tedbir ve teşviklerle bu piyasanın canlanması, daha da ileri gitmesi noktasındaki teşviklerimiz 2017 yılı içerisinde de devam edecektir. Özellikle konut sektörünün finansmanı noktasındaki faiz oranlarının ayrı olarak düşürülmesi ve programlanması, bu sektördeki ticareti canlandırdı ve geliştirdi. Şimdi bu piyasanın en önemli aktörlerinden birisi elbette ki müteahhitlik sektörü. Bu sektörde faaliyet gösteren emlakçı kardeşlerimiz de bizim için o kadar değerli ve önemlidir. Bakanlığa geldikten sonra sürekli sizlerle istişare halinde olmaya özen gösterdik. Ne zaman ihtiyaç duyuluyorsa istişarede bulunduk ve bürokratlarımıza da o şekilde talimat verdik” diye konuştu.

TÜRKİYE’NİN MARKA DEĞERİNİ YÜKSELTMEK İSTİYORUZ

“Biz istiyoruz ki 2. el piyasa düzenlenmesini birlikte yapalım. Sizlere kimlik kazandıralım, mesleğinizi yasal anlamda da bir yerlere oturtalım. Bu da sizlerin talebiydi ve kamuoyuyla da samimi bir şekilde bu konuyu paylaştık” diyen Bakan Tüfenkci, şunları kaydetti:

“Önümüzde bir 16 Nisan var. 16 Nisan referandum sonuçları sizleri çok ilgilendiriyor. Biz istiyoruz ki 16 Nisan’dan sonra Türkiye marka olsun. Türkiye’nin markası büyüsün, kalıcı olsun. Yakalanan istikrar ile beraber Türkiye büyüsün. 81 il büyüsün, Malatya büyüsün. Her bir ilin değeri artsın. Eğer Türkiye istikrarı, huzuru ve barışı yakalarsa yabancıların da ilgisi artar. Ticaret piyasası gelişir. Türkiye’nin markasını aşağı doğru çekerseniz piyasa küçülür, emlak sektörü de çöker. Bu eski sistemin değişmesini istiyoruz. Bunu istemeyenler de olabilir, saygı duyuyoruz. ‘Hayır’ diyebilir. ‘Bu düzen, bu sistem böyle gitsin’ diyebilir. Bu sistemin boşluklarından rant sağlayanlar, para kazananlar olabilir. Saygı duyuyoruz. Biz diyoruz ki, ‘Türkiye’nin değerini, markasını yükseltmemiz’ lazım. Bundan da 80 milyonla birlikte, birbirimizi ötekileştirmeden, birbirimize sahip çıkmamız lazım. Bu kampanya bile bizi ayrıştırıyorsa o zaman bu kampanyanın hiçbir yararı yok. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile beraber, biz uzlaşma kültürünü öne çıkararak Türkiye’nin marka değerini yükseltmek istiyoruz.”

DÜNYA İLE REKABET ETMEK İSTİYORUZ

2. el otomotiv piyasasının düzenlenmesi ile ilgili yasanın referandumdan sonra hayata geçeceğini belirten Bakan Tüfenkci, “Allah muhafaza Türkiye 15 Temmuz’da koalisyonlarla yönetilseydi bu kadar hızlı bir şekilde toparlanır mıydı? Biz referandumda bile kamplaşıyorsak bu doğru bir yaklaşım değildir. Biz kardeşliği, sevgiyi, barışı, birliği sağlamak adına siyaset yapmalıyız. ‘Evet’ diyen kardeşlimiz de ‘hayır’ diyen kardeşimiz de Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşıdır. Değişmesini istemeyenler olabilir. Ama biz bu sistemden memnun değiliz, değişmesini istiyoruz. Dünya ile rekabet etmek istiyoruz. Eğer bu sistem 15 yıldır bir emlakçılık yasasını getiremiyorsa bu sistem değişmelidir. Daha hızlanmamız, bu sorunları halletmemiz lazım. Sizin sorunlarınızı daha çabuk çözmek için bu bakanlıklar oluşmuştur. Öncelikle 2. el otomotiv piyasasını hazır onu inşallah referandumdan sonra kısa zamanda hayata geçireceğiz. Şu anda çalıştığımız 2. el emlak piyasası ve onunla birlikte sizinle ilgili mesleğinize kimlik kazandıracak, şartlarını, birliklerinizi, odalarınızı sağlayacak bir yasayı birlikte hazırlıyoruz. Başarır mıyız; sizler destek verirseniz başarırız. Çünkü sizler kabul etmezseniz de bir sürü emlakçı arkadaşlarınız arasında farklı farklı görüşte olanlar var” şeklinde konuştu.

SÖZÜNÜ VERİYORUZ

Bakan Tüfenkci, “İnşallah 2. el otomobil piyasası düzenlenmesi hayata geçtikten sonra bu sene içinde bunu da hayata geçireceğiz. Bu çok uzun bir süre olmaz. Bunun sözünü veriyoruz. Bunu sizlerle istişare ile çıkaracağız. Tüketicilerin de bu noktada güven içinde olması lazım. Emlakçı arkadaşlarımızı faizci, tefeci, önüne gelenin çantayı alarak, bir masa, bir kasa atarak emlakçılık yaptığı bir sistemden çıkarmak istiyoruz. Bu mesleğe bir itibar ve kimlik kazandırılarak bu mesleğin cazibesini artırmış oluruz” dedi.









MUTLU SARIGÜL