Tüfenkci mesajında, “Gümrük İşbirliği Konseyi’nin 64 sene evvel bugün yapılan ilk toplantısını hatırlamak ve gümrüklerin işleyişi hakkında farkındalık oluşturmak üzere 26 Ocak’ı Dünya Gümrük Günü olarak kutluyoruz. 1953 yılında kurucu üye olarak katıldığımız Gümrük İşbirliği Konseyi, 1994’ten bu yana Dünya Gümrük Örgütü çatısı altında faaliyet göstermektedir. Dünya ticaretinin yüzde 98’ini temsil eden bu yapı, 180 ülke gümrük idaresini bir araya getirmekte, bu yönüyle gümrük uygulamaları açısından küresel düzeyde temel ilke ve kuralları belirlemektedir” diyerek özetle şu ifadeleri kaydetti:

2017’NİN ‘TEMA’SI

“Dünya Gümrük Örgütü tarafından bu yılın teması Etkin Sınır Yönetimi için Veri Analizi olarak belirlenmiştir. Sınır yönetiminin etkinliğini artırmada en önemli kurum olarak görev yapan gümrük idarelerimiz için veri analizi, büyük önem arz etmektedir. Gümrük idarelerinin doğru ve hızlı kararlar verebilmesi söz konusu verilerin etkin bir şekilde kullanılmasına bağlıdır. Veri, doğru analiz metotları ile yorumlandığında stratejik kararların doğru bir biçimde alınmasına, risklerin daha iyi yönetilmesine ve inovasyon yapılmasına imkân sağlamaktadır. Bugün çok sayıda eşya ve yolcu gümrüklerden geçmekte ve bunlara ilişkin olarak sürekli veriler toplanmaktadır. Bu verilerin analizi ise denetimin kalitesini ve değerini artırmakta, eşya ve yolcu denetimlerini güçlendirmekte, kaçakçılıkla mücadele kapasitemizi arttırmaktadır. Elektronik sistemleri ve otomasyonu güçlendirmenin yanı sıra, verinin etkin şekilde kullanımının bir diğer yolu da yurtiçinde ve dışında güçlü işbirlikleri oluşturmaktan geçmektedir. İşbirliği ve istihbarat mekanizmaları, hızlı ve güvenli ticaretin sağlanabilmesi, vergi kayıplarının ve kaçakçılık faaliyetlerinin en aza indirilebilmesi için hayati önem arz etmektedir. Bu yılki tema çerçevesinde gümrük idareleri, kamu ve özel sektör kuruluşları, veri analizinin özünü oluşturan bilgi ve iletişim teknoloji uygulamalarını sergileme ve paylaşma fırsatı bulacaklardır. Bu nedenle, Dünya Gümrük Örgütü tarafından 2017 temasının Etkin Sınır Yönetimi için Veri Analizi olmasını memnuniyetle karşılıyoruz.”

TEK PENCERE SİSTEMİ

Tüfenkci, mesajında Tek Pencere Sistemi ile ilgili olarak ise, “Bakanlık olarak bu önemli günde, modern tekniklerle veri değişimini esas alan, ticaret erbabına önemli faydalar getireceğine inandığımız Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulumuz ile Tek Pencere Sistemimizin tanıtımlarını da gerçekleştireceğiz. Tek Pencere Sistemi, dış ticarete ilişkin gümrük hizmetlerinin tamamının tek bir noktadan gerçekleşmesini ve yürütülmesini sağlayacaktır. Bugüne kadar ithalat ve ihracat işlemlerinde 21 kurum ve kuruluşu Tek Pencere Sistemine entegre ettik. Halihazırda 116 belge Tek Pencere Sistemi üzerinden işlem görüyor. Sistemin e-belge aşamasını tamamladık, e-başvuru aşaması ise bu sene içerisinde tamamlanacak. Bakanlık olarak koordine ettiğimiz Tek Pencere Sistemi ile kamu kurumları arasındaki işbirliği daha da güçlenecek; izlenebilirliğin artması, kaynakların daha etkin kullanımı, denetimlerin verimliliğinin ve etkinliğinin artırılması, gümrük işlemlerinin sadeleştirilmesi, kolaylaştırılması ve hızlandırılması, ticaret erbabının zaman ve kaynak maliyetlerinin azaltılması sağlanacaktır” sözlerine yer vererek bazı ayrıntıları da paylaştı.

HABER MERKEZİ