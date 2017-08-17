Antalya Ticaret Borsası başkanı Ali Çandır ve beraberindekiler yöresel ürünler konusunda dünya örneklerini incelediklerini, uluslararası çok ünlü bir fuarda 1000 – 2000 metrekare yer alabilmek ve ürünleri tanıtabilmek için desteğe ihtiyaçları olduğunu ifade ettiler.

Borsa üyeleri ayrıca fuar konusunun suistimale açık bir konu olduğunu, yöresel ürünlerin satışı konusunda üretici ve yerel esnafı güçlendirmeyi hedeflediklerini belirterek Bakan Tüfenkci’den destek beklediklerini dile getirdiler.

“KOOPERATİFÇİLİĞİ DAHA ETKİN HALE GETİRECEĞİZ”

Bakan Bülent Tüfenkci, yöresel ürünler pazarında YOREX’in beklenen fuarlardan biri olduğunu hatırlattı, “Üretildiği veya yetiştirildiği yörenin adıyla anılan tarım ürünleri gıda ürünleri, el sanatı ve sanayi ürünlerini ulusal ve küresel ölçekte tanıtmak amacıyla düzenlenen bu fuarın yurtdışında yer almasında fayda olduğunu düşünüyorum. Yöresel ürünleri markalaştırıp talebi büyütmek için alt yapı oluşturmaya, küçük işletmelere ve kooperatiflere çok daha farklı destekler vermek için çalışıyoruz” dedi.

“COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLER TAKLİT ÜRÜNLERİ ENGELLER”

Yöresel ürünlerin satışı ve tanıtımının yapılmasında ilin meslek odaları ve valisi tarafından belirlenen bir heyetin birlikte çalışmasının yararlı olacağının altını çizen Bakan Tüfenkci, “Bir ürün tutarsa hemen o ürünün taklitlerini çıkarıyorlar. Coğrafi işaret ürünün o yörede yetiştiğinin kanıtı oluyor, taklitlerinden koruyor ve etkin bir denetim yapılabilmesine imkân sağlıyor. İlin tanıtıcı ürünü o ili temsil ettiği için tanıtımının o ilin öz ürünü tarafından yapılması gerekiyor görünüyor ki bu alanda çalışılacak çok konu var” diye konuştu.

HABER MERKEZİ