Bakan Bülent Tüfenkci, bu ay yeni hükümet konağında hizmet vermeye başlayan Yazıhan Kaymakamlığı'nı da ziyaret etti. Bakan Tüfenkci, burada yaptığı konuşmada; ilçeye yaķışır bir binanın vatandaşların hizmetine girmesinden dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.

Bakan Tüfenkci, yapımı tamamlanan hükümet konağı üzerinden Kamu İhale Kanunun değişmesi gerektiğine işaret etti. Tüfenkci şöyle konuştu:

"Epeyce bir zaman öncesinde ki bende şahidim talepleri ve o zamanki İçişleri Bakanımızın Malatya'ya hizmet binası talimatlarıyla başlamıştı. O süre de benim il başkanlığımın ilk yıllarıydı. Şimdi epeyce bir zaman geçti ve yeni bitmiş vaziyette. Bu şunu gösteriyor; esasında Kamu İhale Yasası'nın değişmesi gerekiyormuş. Gerçekten maliyetinin çok altında fiyatlar verenlere yasadan dolayı vermek zorunda kalıyorsunuz ondan sonra da maliyeti iki veya üçe katlayarak bu binayı bitirmek zorunda kalıyorsunuz. Ve proje değişikliklerine gitmek zorunda kalarak yapıyorsunuz. Bu Kamu İhale Yasası'nın da bu anlamda bir kez daha esasında gözden geçirilmesi gerektiğini de gösteriyor."

ZİYARETLER SÜRDÜ

Bakan Bülent Tüfenkci’nin bir sonraki durağı, AK Parti İlçe Teşkilatıydı. Partililerle buluşan Bakan Tüfenkci, ilçeye yapılan yatırımlardan bahsetti, sadece Malatya'nın kalkındırılmasının yetmeyeceğini, Türkiye'nin kalkınması, değişmesi gerektiğini ifade etti. FETÖ'nün hain darbe girişiminin tüm millet tarafından yaşandığını vurgulayan Tüfenkci, şunları söyledi:

"O gün bu faturayı millete ödetmek isteyenler diğer terör örgütleri gibi adalet karşısında, vicdan karşısında hesap verecekler. Onları hep beraber takip ediyoruz. Ama onların ekonomiye de vermiş oldukları bir zarar var. Dolayısıyla bu ekonomik zararın giderilmesi noktasında atmış olduğumuz adımların meyvelerini de 2017 yılında alıyoruz, görüyoruz. İnşallah birliğimizi, beraberliğimizi sürdürdüğümüzü sürece 2019'a gerçekten sağlam adımlarla ekonomik hedeflerini yakalamış Türkiye olarak gireceğiz."

Bakan Tüfenkci, Yazıhan Belediyesi'ni de ziyaret etti. Yazıhana Belediye Başkanı Nevzat Öztürk'ten ilçedeki yatırımlarla ilgili bilgi aldı, ilçenin taleplerini dinledi. (Haber Merkezi)

HABER MERKEZİ