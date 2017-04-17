Tüfenkci, “Sizin şahsınızda, bütün Malatya’ya, bütün Türkiye’ye teşekkür ediyorum. Muhalefet demokrasiye saygı duymalı. Sonuçlara saygı duymalı. Milletin iradesine, sizin iradenize, Malatyalıların iradesine saygı duymalı. Bugün demokrasi kazandı. Bugün Türkiye kazandı. Bugün istikrar kazandı. Bugün bayrak kazandı. Bugün vatan kazandı. Yeni bir büyüme hikayesini hep beraber inşallah yazacağız. İnşallah fakirimiz de, fukaramız da kalkınacak, Türkiye hak ettiği yeri cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle inşallah alacak” diye konuştu.

BU ZAFER SİZLERİN ESERİ

“Sizler bugün Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında olduğunuzu gösterdiniz” diyen Bakan Tüfenkci, “Allah sizlerden razı olsun. Hepinize teşekkür ediyoruz. Sizler bugün mazlumun yanında olduğunuzu gösterdiniz. Sizler bugün demokrasiden ve sandıktan yana olduğunuzu gösterdiniz. 15 Temmuz’a cevabınızı 16 Nisan’da verdiniz. Sizler bugün Hollanda’ya, Almanya’ya, İsviçre’ye cevabını verdiniz. Sizler bütün terör örgütlerinin ihtirasına karşılık verdiniz. Sizler bugün Malatya’dan güçlü bir ses verdiniz. Bu sesinizi Ankara da duydu, İstanbul da duydu, tüm dünya da duydu. Değerli kardeşlerim, bu zafer sizlerin eseri. Bu şölen sizlerin eseri. Kutlamak da sizlere yakışır. Onurlu bir şekilde, Malatya’ya yakışır bir şekilde, caddelerde, sokaklarda konvoylarımızı oluşturabiliriz. Biz insanları kamplaştırmak için değil, ötekileştirmek için değil, bölmek için değil; biz insanları, 80 milyonu kalkındırmak için, kardeş diyerek, hep beraber Türkiye’yi ayağa kaldırmak için cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ‘evet’ dedik. Bayrağımız dalgalansın diye, tek vatan için, tek millet için, tek devlet için ‘evet’ dediniz. Biz kimseyi ötekileştirmiyoruz. ‘Hayır’ oyu verenlere de saygı duyuyoruz. Bizim Türkiye’ye sözümüz var, bu millete sözümüz var. Onun için bu sisteme geçmek istiyoruz. Benim kardeşlerim iş bekliyor, aş bekliyor. Bugün Türkiye net bir zafer kazanmıştır. Bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Teşekkürün en büyüğünü de Malatya’ya ediyoruz” sözlerini kaydetti.









MUTLU SARIGÜL