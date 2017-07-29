29 Temmuz 2017 Cumartesi

UYANIK OLACAĞIZ!

Bakan Tüfenkci, TOBB Müşterek Konsey toplantısına katıldı

TOBB ticaret ve sanayi odaları, ticaret odaları, sanayi odaları, ticaret borsaları ve deniz ticaret odaları konseyleri müşterek toplantısı, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, TOBB Yönetim Kurulu üyeleri ile konsey başkanları ve üyelerinin katılımıyla, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 11:28
Bakan Tüfenkci, TOBB Müşterek Konsey toplantısına katıldı

  Aydın Ticaret Odası’nı temsilen toplantıya TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken ve AYTO Meclis Başkanı Abdullah Sefa Yüksel katıldı.

Toplantının açılışında konuşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, konseylerin, Türkiye’deki tüm ticaret, sanayi, denizcilik ve tarım-hayvancılık sektörlerini temsil ettiğini, 81 ilde ekonominin kılcal damarlarını oluşturduklarını, böylece olumlu veya olumsuz her iktisadi gelişmeyi anında gördüklerini söyledi.

ÖNEMLİ BİR FIRSAT
  Sorunların, istişare edilerek ortak akılla çözümünün ekonominin tüm paydaşlarını memnun ettiğini ve genel kabulün geniş bir tabana yayıldığının altını çizen AYTO Başkanı Hakan Ülken, “Ekonomik hayatın içerisinden gelen ve etik değerlere sahip sektörünün önde gelen firmaları olduğu için Odalarında Meclis Üyesi seçilerek buralarda bulunan konsey üyelerinin tecrübeleri devletimiz açısından önemli bir fırsat niteliği taşıyor. En son istihdam seferberliğinde gördük ki öncelikle Aydın ili özelinde sonrasında ise ülke çapında Türk özel sektörü ekonomiye gerekli desteğini göstermiştir. Son bir yılda önemli problemlerin yaşandığı ülkemizde bugün yüzde 5’lik büyüme rakamına ulaşmak dünya da sadece ekonomisi güçlü ülkelerin başarabileceği bir durumdur. Bu büyümenin kalıcı ve geliştirilebilir olması için desteklerin sürmesi ve özellikle sanayi üretiminin desteklenmesi gerektiği kanaatindeyim. Türk özel sektörü olarak devletimizin verdiği desteği ekonomik büyüme olarak mislisiyle ödeyeceğimizi düşünüyorum” dedi.

İHA
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