Medeniyet ve Sanat Araştırmaları Merkezi Hizmet Binası toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya; Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Vali Ali Kaban, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti İl Başkanı Hakan Kâhtalı, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Eğitim Bir-Sen Malatya Şube Başkanı Kerem Yıldırım ile şube yönetim kurulu üyeleri katıldı.

FİKİR ALIŞVERİŞİ

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, toplantıya katılan başta Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci olmak üzere tüm misafirlere teşekkür etti.

Yeşilyurt Belediyesi’nin sivil toplum kuruluşlarıyla istişare toplantıları hakkında Bakan Tüfenkci’ye sunum yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Sivil Toplum Kuruluşlarımız faaliyetlerin yanı sıra bilgi ve birikimlerini şehrinin ve ülkesinin hizmetine sunan iç dinamiklerimizdir. Farklı düşünce ve tespitlerinden sürekli istifade ettiğimiz STK'lar ile sık sık bir araya gelerek fikir alışverişi yapmaktayız. Bu kapsamda Yeşilyurt Kent Konseyimizle ortaklaşa düzenlediğimiz ‘Sivil Toplum Kuruluşlarıyla İstişare Toplantıları’ kapsamında kentimizdeki kurum ve kuruluşlarla bir araya gelerek fikir alışverişi yaparak, ilçemizdeki hizmetler hakkında bilgiler paylaşıyoruz. Eğitim Bir-Sen Malatya Şubesiyle yaptığımız toplantımıza teşrif ederek bizleri onurlandıran Sayın Bakanımıza, Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, AK Parti İl Başkanımıza ve diğer tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum. Gerek yerel yönetimlerin gerekse de kurum ve kuruluşlarımızın proje ve yatırımlarının hayata geçmesi noktasında büyük destekler veren Sayın Bakanımıza isteklerimizi iletebiliyoruz. Bugün de Eğitim Bir-Sen Malatya Şubesiyle yaptığımız istişare toplantımıza katılan Bakanımıza düşüncelerini ve fikirlerini paylaştığı için teşekkür ederim” sözlerini kaydetti.

“VERİMLİ BİR TOPLANTI OLDU”

Eğitim Bir-Sen Malatya Şubesinin yaptığı çalışmalar ile kente devam eden diğer çalışmalar üzerine düşüncelerini paylaşan Başkanı Kerem Yıldırım, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile kentin yönetiminde bulunan diğer katılımcılarla kendilerini bir araya getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a teşekkür ederek, “Sayın Bakanımızın iştirakleriyle gerçekleşen bu toplantı ile ülkemizdeki ve şehrimizdeki gelişmeler hakkında bilgilendik, düşüncelerimizi paylaştık. Çok güzel ve verimli bir toplantı oldu” diye konuştu.

“SİVİL TOPLUM KURULUŞLARIYLA İSTİŞAREYİ ÖNEMSİYORUZ”

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise, Sivil Toplum Kuruluşlarının halkın talebinin yönetime iletilmesinde en önemli araçlardan biri olduğunu ifade ederken, “Öncelikle bu toplantıyı organize eden Yeşilyurt Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ülkemizin gelişmesi, büyümesi ve hedeflerine ulaşması noktasında istişareye büyük önem veriyoruz. Yerel Yönetimlerimizin de STK’larla sürekli diyalog içerisinde olmaları ülkemizin gelişmesi için önemlidir. Gerek Malatya’da gerekse de ülkemizin farklı kentlerine ziyaretlerimizde STK’larla bir araya gelip görüş alışverişinde bulunmaya önem veriyoruz” diye konuştu.

HABER MERKEZİ