Malatya’da bir otelde gerçekleştirilen sempozyuma Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Vali Mustafa Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yasin Aktay, Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Selahattin Menteş, AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin ile çok sayıda davetli katıldı.Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, toplantıya ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek sempozyuma ilgi gösteren gençlere teşekkür etti. 4 ay önce organizasyonu planladıklarını belirten Çakır bu süreçte yaklaşık 5 bin gencin programa katılmak için başvuruda bulunduğunu söyledi. Sempozyuma katılan 500 gencin ülkenin geleceğinde sorumluluk sahibi olan gençler olduğunu ifade eden Çakır, birinci ağızdan yeni sistemin neler getirileceğinin aktarılacağını ifade etti. Çakır, “Buradan ayrılacak tüm gençlerimizin gittikleri yerlerde bu sitemi en iyi şekilde anlatacaklardır” diye konuştu.Son olarak 15 Temmuz’da yaşanan süreç ile ülkenin iş savaşa sürüklenmek istendiğini dile getiren Çakır, 16 Nisan’da gerçekleştirilecek olan referandum ile vesayetin kalkacağını ve halk egemenliğinin daha etkin olacağını söyledi.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise Türk milletinin tarih boyunca istiklaline sahip çıktığını belirterek, “15 Temmuz ruhunu asla kaybetmeden 16 Nisan’da verilecek karar ile vesayetleri bitirecek son adımı atacağız. Yeni Türkiye’yi inşa edecek ve ‘evet’ diyeceğiz” dedi. Yeni Anayasa ile birlikte milletvekilliği yaşının 18’e düşürülmesi tartışmalarına da değinen Çalık, “Bu vatan için can verenler neden bu ülkede milletvekili olmasınlar. 15 yaşında 18 yaşında vatan savunmasında olan gençlerin milletvekili olmasında hiçbir engel yoktur.16 Nisan'da yapılacak referandum ile Türkiye'de egemenliği millete teslim etmeyi amaçlandığını ifade eden Çalık, “16 Nisan referandumu bir seçim değil, bir parti yarışı değil, Yeni Türkiye'nin kuruluşunun mücadelesidir. Buradan AK Partili ve MHP 'li kardeşlerimize olduğu kadar, CHP 'ye ve HDP'ye oy vermiş kardeşlerimize de sesleniyorum, bizler genel seçim yapmıyoruz, milli iradenin tam anlamıyla tecelli edeceği bir sistemi oyluyoruz. Biz hükümeti değil Türkiye'nin geleceğini oyluyoruz. 16 Nisan halk oylaması ülkemizin bekası, çocuklarımızın geleceği, sancağımızın istiklali, vatanımızın istikbali, gençlerimiz, kadınlarımız, yaşlılarımız, engellilerimiz, şehitlerimiz ve onların kıymetli emanetleri, aziz gazilerimiz, 7'den 70'e aydınlık bir Türkiye için Sayın Başbakanımızın tabiriyle Erdoğan değil, her doğan için kararımız evet diyoruz” şeklinde konuştu.Malatya Valisi Mustafa Toprak ise Türkiye’nin aydınlık yarınlarının emanet edileceği gençlerin önüne çıkacağı fırsatları değerlendirmesi gerektiğini ifade ederek “Bir taraftan Malatya’nın değerleri diğer tarafından gençlerimizin değerleri ile burada müzakere edilmesi çok önemlidir diye düşünüyorum” dedi.Daha sonra söz alan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de Anayasa değişikliğinin bir çok önemli unsurlar içerdiğini belirterek “B unsurların en önemli değişikliklerinden bir tanesi de gençlerin önünün açılmasıdır. Buradaki oturumlardan sonra, buradan aldığınız bilgilerle umuyorum ki her bir kardeşimiz o gittikleri illerde kapı kapı dolaşarak bu anayasa değişikliğini anlatmış olacak” diye konuştu.Var olan mevcut sistemin geçmişine baktıklarında devamlı kriz ve darbe üreten bir sistem haline geldiğini ifade eden Bakan Tüfenkci, “Bizler AK Parti hükümeti olarak yakalamış olduğumuz siyasi istikrara rağmen milletimizin bize verdiği güvene rağmen ha bire vesayet odakları ile uğraştık ha bire onların bizim önümüzde çıkardığı engellemelerle uğraştık” dedi.“Şeytan taşlamaktan Kabe’yi tavaf etmeye fırsat bulamadık’ diyen Bakan Tüfenkci, ‘Ama buna rağmen güçlü bir lidere sahip olmak, uyumlu bir hükümet, gücünü milletten alan bir hükümet olarak Allah’a hamd olsun ülkeyi bugüne kadar getirdik” diye konuştu. Mevcut sistemin değiştirilmediği sürece her zaman bu engellemelerde karşılaşılacağını ifade eden Tüfenkci, “Cumhurbaşkanlığı hükmet sistemi ile İnşallah hem bürokrasiyi hızlandıracağız hem sistemin çıkarmış olduğu bu arızalardan kurtulmuş olacağız. Deyim yerindeyse ayağımıza vurulan prangalardan kurtulup daha hızlanarak, hızlı kararlar alarak ülkemizi büyütmeye devam edeceğiz" idelerine yer verdi.AK Parti olarak her zaman gençlere önem verdiklerini kaydeden Tüfenkci, “Hep gençlerimizin enerjisinden yararlanmak istedik. Gençliğin mecliste de bu meclisi temsil edeceğine hep inandık. Birilerinin ifade ettiği gibi seçilme yaşının 18’e düşürülmesine asla takılmadık. Yeter ki sizler bilgi ile donanın ve yeter ki milletle bağınızı koparmayın. Biz gençlerimizi, kadınlarımızı, yaşlılarımızı, milleti hep kucakladık kucaklamaya da devam edeceğiz” şeklinde konuştu.“Emin olun başka ülkelerde Türkiye’ye odaklandı”Sempozyumda son olarak söz alan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’da önümüzdeki günlerin Türkiye için tarihi günler olduğunu söyledi. 16 Nisan’da Türkiye’nin büyük bir dönüşümün kararının verileceği gün olduğunu ifade eden Bozdağ, “Herkes buraya odaklandı. Zannetmeyin ki sadece Türkiye’deki insanlar buraya odaklandı, emin olun başka ülkeler de, başka güçler de buraya odaklandı. İşte Almanya’daki bizim konuşmamızın engellenmesinin arkasında yatan nedenlerden birisi de burada yatıyor. Türkiye bu değişimi yapmasın” diye konuştu.Venedik Komisyonunun Türkiye ziyaretine de değinen Bakan Bozdağ, “Venedik Komisyonu Anayasa ve Anayasa değişim süreçlerine dair Avrupa Konseyi’nin danışmanlık yapan çok yetkin ve uzman kuruluşu. Türkiye’ye geldi ve değerlendirmeler yaptı. Pek çok çevreyle görüştü. Hem AK Parti grubuyla hem AK Partiyle hem Adalet Bakanlığıyla hem Anayasa Komisyonuyla ve pek çok kesimle görüştü ve gitti. Ne zaman görüşmeler yapıyor, çok ilginç Anayasa Komisyonunda görüşüldükten Türkiye Büyük Millet Meclisinden görüşmesi bittikten sonra yapılıyor. Şimdi de bir taslak hazırlandı. Taslak raporu da paydaşlarına dağıttılar. Şimdi diyorum ki, bu komisyon ne yapacak, danışmanlık yapacak. Şu anda mevcut Anayasa değişikliği parlamentodan geçmiş mi, geçmiş. bundan sonra Venedik Komisyonunun açıklayacağı raporun Türkiye’deki Anayasa yapım sürecine en ufak bir etkisi olacak mı, olmayacak. Oradaki eleştirileri dikkate alan bir değerlendirme yapma imkanı var mı, yok. Çünkü parlamento aşaması bitmiş durumda. Bu saatten sonra bu raporun yayınlanmasının ne anlamı var? Anlamı şudur. Türkiye’nin karar vereceği Türk milletinin karar vereceği bir anayasa formunda Türkiye seçmenini etkilemek ve Türkiye’deki içişimizde taraf olmaktan başka bir anlam taşımamaktadır. Raporun taslağını okudum. Ben diyorum ki, keşke Türkiye’ye gelip bu kadar ziyaret yapıp, bu kadar kendilerini yormasalardı. CHP’nin parti sitesine girip oradaki anayasaya dair eleştirileri alsalardı hem masrafsız hem de zahmetsiz bir iş yapmış olurlardı. Zira rapor CHP’nin eleştirilerinin ve ‘Hayır’ diyen diğer HDP’nin eleştirilerinin ve diğer çevrelerin eleştirilerinin derli toplu bir arada yazılı hale getirilmesinden başka hiçbir şey değildir” ifadelerine yer verdi.Hazırlanan raporun objektif ve adil olmadığını savunan Bakan Bozdağ, “Türkiye’nin iç politik tartışmalarında sübjektif ve taraf olan bir yaklaşım ortaya konmaktadır. Türkiye’nin objektif olmayan, adil olmayan değerlendirmeleri itibar etmeyeceğini herkesin bilmesi lazım. Biz diyoruz ki, Türkiye’ye dair herkes rapor hazırlayabilir. Biz açık bir ülkeyiz, şeffaf bir ülkeyiz, demokrat bir ülkeyiz. Kim istiyorsa gelip çalışabilir, değerlendirme yapabilir. Ama bizim istediğimiz şey Türkiye hakkındaki kara propagandalar, algı operasyonlarının etkisiyle rapor hazırlamak değil, gerçek neyse onun üzerinden gidip gerçekleri esas alan raporlar hazırlanması. Ama maalesef öyle raporları son zamanlarda göremiyorsunuz. Türkiye’nin aleyhine oluşturulan algıdan etkilenen ve bu algıyı esas alarak gerçekten uzak raporlar hazırlanıyor” dedi.Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiserinin hazırladığı raporunda benzer bir rapor olduğunu ifade eden Bozdağ, “Başka raporlar da var. Biz hep diyoruz ki, Türkiye’ye karşı adil olun. Türkiye’nin gerçeklerini göz ardı eden bir değerlendirme yapmayın. Türkiye’nin gerçeklerini gözden yansıtan bir değerlendirme yaparsanız o zaman biz bundan memnun kalırız, sizin raporlarınızdan istifade ederiz.” diye konuştu.Olağan Üstü Hal (OHAL) sürecinde Türkiye’nin referanduma gitmesini eleştirenlere de değinen Bakan Bozdağ, “Şimdi ‘OHAL’de Türkiye halk oylamasına gidiyor, bu yanlıştır.’ Bunu kim söylüyor, Cumhuriyet Halk Partisi. Kim söylüyor, HDP söylüyor. Şimdi kim söylüyor Venedik Komisyonu raporunda söylüyor. Peki ben diyorum ki komisyona Fransa’da hem Cumhurbaşkanlığı seçimi var hem de meclis seçimi var. Peki Fransa’ya böyle bir rapor hazırlayıp da ‘Fransa bak cumhurbaşkanlığı seçimi yapıyorsun bu OHAL’de olmaz, demokratik olmaz’ diyor musun, demiyorsun. Peki, ‘meclis seçimi yaparsan bu demokratik olmaz’ diyor musun, demiyorsun. Türkiye’de OHAL var, doğru. Ama OHAL’de vatandaşımızın toplanma hakkı, gösteri hakkı, ifade hakkı engellenmemektedir. Bugün anayasa konusunda kim miting yapmak istiyor da izin verilmemiştir. Kim toplantı yapmak istiyor da izin verilmemiş. Kim konuşmak istiyor da izin engellenmiş. Böyle bir örnek var mı, yok. Türkiye’nin hiçbir yerinde halk oylaması sürecinde bu oylamanın aleyhine çalışan, propaganda yapanlara devletin hukuku uygulayanların, idarede bulunanların, güvenlik güçlerinin bir engellemesi yoktur. Kim aksini söylüyorsa bunu bize ifade etsin, biz onun gereğini yapalım. Ama olmayan şeyleri bize kimse kabul ettirmeye kalkmasın, kabul etmeyiz” dedi.