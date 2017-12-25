Yeşilyurt Belediyesi, Yeşilyurt Kent Konseyi ve Yeşilyurt Nisa Derneğinin katkılarıyla gerçekleşen serginin açılış konuşmasını yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı PRODES projesi kapsamında açtıkları meslek edindirme kurslarında girişimci ruhuna sahip kadınların hünerli ellerinden çıkan eşsiz ürünlerin iki gün boyunca sergileneceğini söyledi.

Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarını tekrar gün yüzüne çıkarmayı hedeflediklerini hatırlatan Polat, kırsal yaşam alanlarında evlerin önlerine kurulan yöresel el yapımı tezgahlarda dokunan ancak sonraki yıllarda unutulan yöresel motifli kilimler ile el dokumalı ürünleri, gelecek kuşaklara aktarmak istediklerini ifade etti.

2 GÜN SÜRECEK

Kadim medeniyet kültüründe yer alan birçok meslek dalının bu kurslar sayesinde yeniden yaşamaya başladığını ifade eden Polat, "İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesine yaptığımız başvurunun kabul edilmesinden sonra Gündüzbey Yeşilkonağımızda açtığımız meslek edindirme kurslarımıza katılan bayanlarımız, ilçemize özgü ehram başta olmak üzere el dokumaları ürünleri ortaya çıkardılar, kendilerini kutluyorum. AVM’de iki gün boyunca gezilebilecek sergimizde dokumacılık kursumuzda yapılan halılar, kilimler, el dokumaları ehram, kravat, atkı, şal, başörtüsü, elbise ve etekler ile farklı ürünler beğeniye sunulacak" sözlerini kullandı.

Geleneksel kültürün kaybolmaması için bu tür etkinliklerin önemli olduğunu ifade eden Vali Ali Kaban ise, "İlimizin geçmişte bir değeri olarak tarihe yansımış değerlerini unutturmamak, tekrardan hayata döndürmek büyük önem arz ediyor. Kültürümüzde yer alan el emeği göz nuru eserlerin geleceğe aktarılması ancak böylesine önemli etkinlikler sayesinde olabiliyor" ifadelerine yer verdi.



GELENEĞİ GÜNÜMÜZE TAŞIMAK…

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise, etkinlikten dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a teşekkürlerini sundu. Kendisinin de hayata gözlerini açtığı Yeşilyurt ilçesinin geleneksel dokumasının güz yüzüne çıkartılmasında emeği geçenleri tebrik eden Bakan Tüfenkci, "Yeşilyurt’umuzun, Çırmıktı’mızın, İsmetpaşa’mızın geleneksel dokumasını gün yüzüne çıkarma adına yapmış oldukları projeden dolayı başta Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Geleneği günümüze taşımak günümüzden de gelecek nesillere taşımak çok önemlidir. Annelerimizin ve ablalarımızın giydikleri daha sonra sofra bezi ve masa örtüsü olarak kullanılan, çok çeşitli alanlarda değerlendirilen ve ehram olarak bildiğimiz bu dokumanın unutulması ve işlevini yitirmeye başladığı günümüz dünyasında yeniden hatırlanmasını sağlayacak bu tür projeler bizim için kıymetlidir. Bu projelerin daha değerli hale gelebilmesi, sürdürülebilir hale gelmesi için kurslarımıza katılan ve emek sarf eden kardeşlerimizin bu üretimlerinin paraya çevrilmesi ve geniş kitlelere duyurulması gerekmektedir. Tabii ki bu bir başlangıçtır, bundan sonra gerek satış yerleriyle gerekse de alternatif ürünlerle bunu desteklemek gerekiyor. En önemlisi Türkiye’ye bunu yeniden tanıtmak lazım, geleneksel fuarlar başta olmak üzere farklı etkinliklerde tanıtımını yapmak gerekiyor ama her halükarda bundan kazanç elde edebilecek yapıyı oluşturmak gerekiyor. Geleneksel kültürümüzü yaşatmak adına sorumluluk üstlenerek bu tür projeleri başlatanların gayretleri bizlerinde destekleriyle bunları hayata geçirmek adına elimizden gelen desteği vereceğiz" diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, meslek edindirme kurslarında kadınlar tarafından yapılan halı dokumasını günün anısına Bakan Tüfenkci’ye takdim etti.

Konuşmaların ardından ‘Hünerli Ellerden Dokumacılık Kursu’ kapsamında yapılan ürünlerin yer aldığı serginin açılış kurdelesi Bakan Bülent Tüfenkci ile diğer protokol üyeleri tarafından kesildi. Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, sergilenen ürünler hakkında Bakan Tüfenkci ile diğer misafirlere bilgiler aktardı. Bakan Tüfenkci, ürünleri yakından inceleyip kursiyerleri tebrik ettikten sonra alandan ayrıldı.

İHA