13 Ocak 2018 Cumartesi

Bakan Tüfenkci, sergi açılışı yaptı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, ‘Yüz Yıllık Yalnızlık, Kudüs Mescid-i Aksa’ fotoğraf sergisinin açılışını yaptı.

13 Ocak 2018 Cumartesi 11:47
Bakan Tüfenkci, sergi açılışı yaptı

  Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Yeşilyurt Belediyesi’nin Yeşilyurt Kent Konseyi ile ortaklaşa düzenlediği, Mescid-i Aksa ve Filistin halkından farklı karelerin yer aldığı ‘Yüz Yıllık Yalnızlık Kudüs Mescid-i Aksa’ isimli fotoğraf sergisinin açılışını yaptı. Soykan Parkı meydanında açılan fotoğraf sergisinde Filistinlilerin fotoğraf kareleri yer alıyor.

Açılış törenine Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Vali Ali Kaban, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, kurum müdürleri, sivil toplum ve meslek örgütlerinin başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Kudüs'e sadece Müslümanların değil, tüm insanlığın sahip çıkması gerektiğini belirterek, “Peygamberler şehri Kudüs’ün kutsiyetinin müdafaası sadece Müslümanların değil, tüm insanlık için önemli bir görevdir. Dünyada barış sağlanacaksa bunun yolu Kudüs’ten geçer” diye konuştu.

“KUDÜS KONUSUNDA HASSASİYET UYANDIRACAK BİR SERGİ”
  Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise, “Geçtiğimiz ay içerisinde ABD Başkanı Donald Trump’ın almış olduğu karar neticesinde oluşan hem milletimizdeki hassasiyet, hem de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde tüm insanlığın ve İslam dünyasının vicdanını harekete geçirilmesi BM kararıyla da tescillenen Kudüs’ün İsrail’in başkenti olmayacağı noktasında kararlı bir duruş sergilenmiştir. Kudüs’ün Mescid-i Aksa’nın o manevi ortamının, yaşamdan kesitlerinin fotoğraflanması, dile getirilmesi, hassasiyet uyandırma noktasında önemli böyle bir serginin açılışında sizlerle birlikte olmaktan onur duydum. Serginin organizasyonunu yapan Yeşilyurt Belediyesi ve Yeşilyurt Kent Konseyi başta olmak üzere fotoğraf sanatçısı Ahmet Berber’i ve emeği geçenleri tebrik ediyorum ve kutluyorum” şeklinde konuştu. 










MUTLU SARIGÜL
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