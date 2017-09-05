05 Eylül 2017 Salı

Açılış boş tribünler önünde

Bakan Tüfenkci, şehitliği ziyaret etti

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, eşi Esra Tüfenkci ile beraber Şehir Mezarlığı'nda bulunan Garnizon Şehitliği'ni ziyaret etti.

05 Eylül 2017 Salı 11:19
Bakan Tüfenkci, şehitliği ziyaret etti

Bakan Tüfenkci ve eşi ziyaret ettiği şehitlerin kabirleri tek tek gezerek karanfil bıraktı ve burada bulunan şehit yakınlarıyla da yakından ilgilendi. Şehitlikte yapılan duanın ardından çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Tüfenkci, şehitlerin vatan için döktüğü kanın karşılıksız kalmadığını belirterek, terörle mücadelenin her alanda sürdüğünü vurguladı.

Bakan Tüfenkci, "Özellikle Cenab-ı Allah'ın öbür dünyada şefaatlerinden yararlandırmasını diliyoruz. Şehitlerimizin yakınları bizlere emanet. Bu millette, devlete emanet. Devletimiz de, hükümetimiz de son dönemlerde almış olduğu kararlarla gerçekten şehitlerimizin yakınlarına yakışan şekilde sahip çıkıyor, bundan sonra da sahip çıkacağız" sözlerini kaydetti.

İHA
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