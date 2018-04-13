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BAKAN TÜFENKCİ, ŞEHİDİN CENAZE TÖRENİNE KATILDI

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerin havan saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Semih Şahin'in cenaze törenine katıldı.

BAKAN TÜFENKCİ, ŞEHİDİN CENAZE TÖRENİNE KATILDI

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerin havan saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Semih Şahin'in cenaze törenine katıldı.

13 Nisan 2018 Cuma 11:34
BAKAN TÜFENKCİ, ŞEHİDİN CENAZE TÖRENİNE KATILDI

Şehit Şahin'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Nevşehir Kapadokya Havalimanı'nındaki törenin ardından memleketi Kırşehir’in Akpınar ilçesine bağlı Büyükabdiuşağı Köyü’ne getirildi. Bakan Tüfenkci, köydeki cenaze törenine katıldı, şehidin yakınlarına başsağlığı diledi. 

Müftü Yardımcısı Hasan Hüseyin Arslantrük'ün köy meydanında kıldırdığı cenaze namazının ardından Şehit Piyade Uzman Çavuş Semih Şahin'in naaşı askerlerin ve vatandaşların omuzlarında taşındı.

Binlerce kişi şehidi tekbirler ve dualarla son yolculuğuna uğurlarken, Bakan Tüfenkci şehidin ailesini yalnız bırakmadı. 

Şehit Semih Şahin'in naaşı Büyük Abdiuşağı Köyü mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin yanı sıra Kırşehir Vali Vekili Adnan Kayık, AK Parti Kırşehir milletvekilleri Salih Çetinkaya ve Mikail Arslan, Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Kırıkkale Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, Akpınar Kaymakam Vekili Murat Girgin, daire müdürleri ve çok sayıda kişi katıldı. (Bülten)busabahmalatya.com 

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Bülent TüfenkciSemih Şahinşehit CenazesiHakkari
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