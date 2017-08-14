14 Ağustos 2017 Pazartesi

Bakan Tüfenkci nikah şahidi oldu

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arif Parmaksız’ın oğlu Burak Parmaksız’ın nikah şahitliği yaptı.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 12:18
Bakan Tüfenkci nikah şahidi oldu

  Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Arif Parmaksız’ın oğlu Burak Parmaksız’ın Büşra Kervanoğlu ile dünya evine girmesi dolayısıyla Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci düğün törenine katıldı.

Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaslan tarafından kıyılan nikahın şahitliğini Bakan Tüfenkci, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Ebubekir Gizligider yaptı.

5 ÇOCUĞA TAMAMLAYIN
  Nikah töreninde konuşan Bakan Tüfenkci, “Bugün bizler resmi şahitler olarak sizler fahri şahitler olarak güzel bir yuvanın temeline şahitlik ettik. İnşallah ülkemize, milletimize hayırlı evlatlara yetiştirmesine de vesile oldunuz. Ben Cumhurbaşkanımızın tavsiyesinin hatırlatarak konuşmamı bitirmek istiyorum. Cumhurbaşkanımız milletimiz için, ülkemiz için üç çocuk tavsiyesinde bulunuyor. Ama gerisini gençlere bırakıyor. Ben inanıyorum ki geleceğimiz için ülkemiz için ve sağlıklı nesiller için bunu beşe tamamlarlar. Allah mesut etsin” dedi.

İHA
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