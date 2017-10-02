İftar yemeği sonrası bir konuşma yapan, Hacı Bektaşi Veli Kültür Merkezi Vakfı Genel Başkanı Hasan Meşeli, Muharrem ayının sevgi, barış kardeşlik getirmesi dileklerinde bulunarak, "Bizi bir araya getirerek Muharrem ayında kardeşlik bağını yücelterek bizi bir araya toplayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır’a huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. Bu ayda yapılan tavaf ve ibadetlerin hayır ve hasenatların yüce Mevladan kabul edilmesini diliyorum" dedi. CEM Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref Doğan ise, "Öncelikle tüm şehitlerimizi rahmetler anıyorum. İslam Aleminde yezide lanet etmeyen yoktur. Ancak yezidin yetiştiği bir bataklık var. Bir çok İslam aleminde mezhep kavgalarının olduğunu ve devam ettiğini üzülerek söylemek istiyorum. Öyleyse bu konuda, gerek tarihçilerimize, gerekse din adamlarımıza büyük görevler düşüyor. Değerli başkanımın ve ekibinin bu güzel sosyal bütünleşmeyi sağlayan etkinliği hakikaten takdire şayandır. Türkiye’de Malatya Büyükşehir Belediyesi bir rekora gidiyor" ifadelerini kullandı. İftar programında bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır da, "Biz bir ve beraberiz. Dinimiz de bir, inancımız da bir, Peygamberimizde bir. O acıyı yaşatan Hz. Hüseyin ve aile fertlerini şehit edenleri lanetle anıyoruz. Ama bu olaylardan yeteri kadar ders çıkaramadık. Halen İslam coğrafyasına baktığımız zaman mezhepsel farklılıklardan dolayı halen Müslüman kanının aktığını görüyoruz. Biz bir ve beraberiz, bir ve beraber olmak zorundayız. Bu güzel aylar bizlerin birlik ve beraberlikleri için çok önemli. Bizlerin esas görevi birlik ve beraberliğimizi pekiştirmektir. Ortak birçok paydamız var bu ortak paydalarımız üzerinde yoğunlaşmamız lazım" değerlendirmesini yaptı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise, "Muharrem ayının herkese huzur, mutluluk ve kardeşlik getirmesini temenni ediyorum. Bizler kıblesi bir, kitabı bir, Peygamberi bir Muhammet’ini seven, Ali’sini seven Müslümanlar olarak bugün bu iftar sofrasında bir arada olduk. Bizi bir araya getiren Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır’a teşekkür ediyorum. Kardeşliğimiz daim ve baki olsun” şeklinde konuştu. Malatya Valisi Ali Kaban ise, "1400 yıllık tarihi kısa bir süre içerisinde anlatmamız, anlamamız ve yanlışları düzeltmemiz mümkün değil. Ama tarihte olmuş bazı aksamaları tümü ile bilimsel yüzeyde konuşularak tartışılarak bir ortak noktada buluşulabilir. Tutulan oruçların, yapılan ibadetlerin kabul edilmesini diliyorum” dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de, organizasyondan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a teşekkür ederek, “Biz mezhepleri bir iktidar hırsı, bir çarpışma vesilesine, birbirimizi yok etme ayrılığına vesile etmememiz lazım. Ortadoğu’ya baktığımızda bir mezhep savaşını görüyoruz. ‘Müslümanım’ diyen insanların birbirlerini katlettiğini görüyoruz. Maalesef biz Kitabımızdan, Peygamberimizden ve sahih sünnetten uzaklaştıkça, mezhepler ve hurafeler ön plana çıkmaya başladı. Geçmişten ders almamız lazım. Milletimiz her zaman Hüseyni bir duruştan yana olmuştur. Müslümanlar Muavviye tavrını benimsememişlerdir. Cenab-ı Allah Ülkemize ve bütün ümmete birilik ve beraberlik versin” diye konuştu.

Bir restoranda verilen iftar yemeğine Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya Valisi Ali Kaban, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, ,AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, MHP İl Başkanı Ömer Faruk Kalı, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Albay Şerafettin Yılmaz, Ticaret Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan ve Genel Sekreter Yardımcıları, Cem Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref Doğan, Hacı Bektaşi Veli Kültür Merkezi Vakfı Genel Başkanı Hasan Meşeli, Hz.İmam Zeynel Abidin Türbesi Kültür Vakfı Başkanı Doğan Karaduman, Kurum ve kuruluş yöneticileri ile STK temsilcileri katıldı.

İHA