31 Ağustos 2017 Perşembe

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Bakan Tüfenkci, Malatya esnafını gezdi

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, bayram öncesi Malatya'da esnaf ziyaretinde bulundu.

31 Ağustos 2017 Perşembe 14:52
Bakan Tüfenkci, Malatya esnafını gezdi
  Çeşitli programlara katılmak üzere Malatya’ya gelen Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Arefe günü esnafları ziyaret etti. Esnaflarla sohbet ederek Kurban Bayramlarını kutlayan Bakan Tüfenkci, tüm esnaflara bol kazançlı işler diledi. Esnafların sorun ve sıkıntılarını da dinleyen Bakan Tüfenkci, Malatya’da halkın Arefe günü huzurlu bir alışveriş geçirmesi için tüm önlemlerin alındığını belirtti. Bakan Tüfenkci’nin esnaf ziyaretine Vali Ali Kaban, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç ve Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin de eşlik etti.
İHA
Anahtar Kelimeler: BusabahGümrük Ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci

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