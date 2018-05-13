Bakan Tüfenkci Malatya'da

Bakan Tüfenkci burada yaptığı konuşmasına tüm annelerin gününü kutlayarak başladı. Tüfenkci, annelerin dualarıyla barışın, huzurun ve kardeşliğin temellerinin atıldığı bir dönemi hep beraber yaşama temennisinde bulundu.

Tüfenkci, Hüseyin Doğan Dede'nin bu topraklarda yetişmesinin, bu topraklarda bulunmasının Malatya için şans olduğunu belirterek, "Onun evlatlarının bu topraklarda yaşaması, onun neslinin bir kısmının bu topraklarda bulunması Malatyamız için esasında Türkiye için de bir şans. Çünkü onlar babalarından aldıkları dersle hep kardeşlikten yana oldular hep hayır söylediler hep milleti kaynaştıracak, ülkenin ve toprakların bütünlüğünü sağlayacak şekilde milletimize önderlik yaptılar" ifadelerini kullandı.

Malatya'nın, sevginin, barışın, huzurun kenti olmasında bu toprakların yetiştirdiği mürşid-i kamiller ve onların takipçilerinin büyük emeği ve katkısı olduğunu aktaran Tüfenkci, Malatya'nın Türkiye'ye örnek olması gerektiğini söyledi.

“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın diyoruz”

Tüfenkci, Türkiye Cumhuriyetinin kurucularının Türkiye'yi oluştururken barışı ve huzuru sağlama adına demokrasiyi ve insan haklarını oluşturma noktasında attığı adımları daha da geliştirerek çağdaş uygarlık ve muasır medeniyetler seviyesine taşıma adına hep beraber çaba sarf edilmesi gerektiğini aktararak, "Esas olan gönüllerdeki dostlukları kurabilmek, gönüllere girebilmek. Gönüllere girerken de biz madem ki 'insanı yaşat ki devlet yaşatsın' diyoruz, insana hizmeti de bir vazife olarak görüyoruz. Her bulunduğum alanda her bulunduğumuz makamda insanlarımız arasında bir ayrım yapmadan bütünü kucaklayarak hizmet etmeyi şiar edindik ve bu şiarımızı da sonuna kadar milletten aldığımız desteklerle sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

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