Bakan Tüfenkci: "Kağıtları Azaltıyoruz"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile "Liman Tek Pencere Sistemi Protokolü”nü imzaladı. Bakan Tüfenkci, “Bu sistem, bütün ilgili bakanlık ve kuruluşlarımızın aynı veri tabanı üzerinden işlem yapmasını, işlemlerin hızlandırılmasını sağlayacak” dedi.

Protokol imza töreninde konuşan Bakan Tüfenkci, limanlara gelen gemilere ait bildirimlerin tek bir sistem üzerinden elektronik yapılmasına imkan sağlayacak Liman Tek Pencere Sistemi’nin Türkiye'nin 2023 hedeflerini yakalaması açısından önemli olduğunu belirtti.

Bakanlık olarak ticaretin daha kolay ve güvenli yapılmasını sağlayacak, hızını ve hacmini artıracak birçok proje yürüttüklerini kaydeden Bakan Tüfenkci, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile işlerin hızlandırılması, ihracatın artırılması ve ticaretin kolaylaştırılması noktasında birçok başarıya birlikte imza attıklarını ifade etti.

Bakan Tüfenkci, AK Parti hükûmetleri döneminde Türkiye'nin 3,5 kat büyüme kaydettiğine dikkati çekerek, "Bu yeterli değil. Türkiye daha da büyüsün, insanlarımızın refah düzeyi daha da artsın, milli gelirimiz 10 bin dolardan 20 bin dolarlara çıksın istiyoruz. Bunun gerçekleşebilmesi için de hükûmet olarak üzerimize düşen neyse onu bugün gerçekleştiriyoruz. Bürokratik işlemleri, kağıtları azaltıyoruz. İhracatçılarımızın kapı kapı dolaşmasının önüne geçmek istiyoruz” dedi.

İŞLEMLERİN HIZLANMASI SAĞLANACAK

İthalat ve ihracatın önemli kısmının deniz yoluyla gerçekleştirildiğine işaret eden Bakan Tüfenkci, konuşmasına şöyle devam etti:

"Son dönemlerde AK Parti hükümetleriyle limanlarımız çok gelişti, rekabete açık hale geldi ve uluslararası rekabette öne çıkmaya başladı. Bu tip uygulamalarla da bu rekabeti bir adım daha öne taşımak istiyoruz. Ticaret hacminin yüksek olduğu gelişmiş dünya limanlarında işlemler elektronik ortamda yürütülmekte. Taraflar arasındaki bilgi alışverişleri elektronik ortamda yapılmakta. Türkiye'de bazı işlemler elektronik ortama aktarıldı ancak bu sistem tek bir noktadan başvurarak, bütün ilgili bakanlık ve kuruluşlarımızın aynı veri tabanı üzerinden işlem yapmasını, işlemlerin hızlandırılmasını sağlayacak."

Bakan Tüfenkci, Konteyner Takip Sistemi’ni de kısa süre önce uygulamaya geçirdiklerini aktararak, bu sistemle özellikle limanlardaki konteynerlerin takibi noktasında ciddi bir adım atıldığını dile getirdi.

İHRACAT HEDEFİNE ULAŞACAĞIZ

Türkiye'nin muasır medeniyetler seviyesine ulaşması için daha çok çaba sarf etmek gerektiğini belirten Bakan Tüfenkci, "Birlik ve beraberlik içinde, Türkiye'nin içinde bulunduğu konumu da dikkate alarak, daha fazla çalışmalıyız ve daha çok üretmeliyiz. İnsanların işlerini kolaylaştırmalıyız ve istihdamın üretme potansiyelini ortaya çıkarmalıyız. İnşallah bu sistemlerin hayata geçmesiyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 500 milyar dolarlık ihracat hedefini de en kısa zamanda hep birlikte yakalayacağız” diye konuştu.

busabahmalatya.com