09 Ocak 2017 Pazartesi

Bakan Tüfenkci Irak’ta

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Başbakan Binali Yıldırım’ın resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Irak ziyaretine katıldı.

09 Ocak 2017 Pazartesi 11:11
Bakan Tüfenkci Irak’ta

Başbakan Binali Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak üzere Irak'a gitti. Başbakan Yıldırım ile birlikte Irak'a giden heyette, Milli savunma Bakanı Fikri Işık, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci yer aldı. Irak'a iki günlük ziyaret gerçekleştiren Başbakan Yıldırım dün Erbil’e gitti. Erbil ziyaretine de Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ile Sağlık Bakanı Recep Akdağ da Yıldırım şeklindeki heyet katıldı.

 

İHA
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