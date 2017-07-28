Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kocaeli Dilovası’nda Belde Port’u ziyaret etti, yetkililerden bilgi aldı. Bakan Tüfenkci, ziyaretin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bakan Bülent Tüfenkci’ye Türkiye'de faaliyet gösteren Alman şirketlere terör örgütüne yardım ettikleri gerekçesiyle soruşturma açıldığı iddiaları ve bu iddialar sonrası Almanya ile ticari ilişkilerin olumsuz yönde etkilenip etkilenmediği soruldu.

KONU KAPANDI

Bakan Tüfenkci, Alman firmalarla ilgili soruşturma bulunmadığının altını çizdi ve şöyle devam etti:

"Bu konuda gerek Cumhurbaşkanımız, gerek Başbakanımız, gerekse başbakan yardımcılarımız; bizler çeşitli defalar ifade ettik; Türkiye'de Alman firmalarıyla ilgili bir soruşturma bulunmamaktadır. İçişleri Bakanımızın da ifade ettiği gibi bir iletişim kazası veya hatası neticesinde bir interpol aracılığıyla Alman şirketleriyle ilgili bir bilgi istenirken 'soruşturma' diye geçiyor. Bu noktada İçişleri Bakanımız bu iletişim hatasını düzeltme noktasında gerekli açıklamaları yaptılar. Bize göre esasında konu kapandı. Almanya'ya da bu noktada gerekli tatmin edici cevaplar verildiğini düşünüyorum.

AYRIŞMA YOK

Şu anda Türkiye'de Alman firmalarıyla ilgili terörün finansmanı noktasında bir soruşturma ve araştırma bulunmamaktadır. Esasında bu Alman şirketleri Türk şirketleri konumunda. Dolayısıyla biz bütün yabancı sermayeye nasıl hukuki olarak koruma sağlamışsak, Türk şirketleri nasıl koruma altındaysa, bütün Alman şirketleri de koruma altında ve hiçbir negatif anlamda ayrışma bulunmamakta. Bütün yatırımcılar için Türkiye bu anlamıyla uluslararası yatırıma açık ve en şeffaf olmaya çalışan bir ülke dolayısıyla bütün uluslararası yatırımcılar gönül rahatlığıyla gelip burada yatırım yapabilirler. Nitekim bu üzerinde bulunduğumuz liman işletmesinin büyük ortakları da yabancılar. Bu noktada hiçbir kimseye negatif anlamda ayrıştırma yapmadık, bundan sonra da yapmayız."

RUSYA KRİZİ…

Rusya krizini hatırlatan Bakan Tüfenkci, "Siyasi ilişkilerin her zaman ticaretten ayrıştırılması lazım. Ticaret kendi içerisinde kuralları olan, kazan-kazan ilkesine dayanan bir olay. Bunu ticarete yaptırım uygulaması olarak düşünmemek lazım. Rusya krizinde de ifade etmiştik; şimdi de ifade ediyoruz; hele hele insanların seyahat özgürlüğüne ve hürriyetine dokunacak şekilde, ihlal edecek şekilde veya serbest yatırım ticaretin kolaylaştırılması noktasında adım atmak gerekirken yatırımın kısıtlanması noktasındaki açıklamalar doğru değil. Zaten bu noktada Türkiye olarak görüşlerimiz her zaman bellidir" dedi.

HABER MERKEZİ