Bir otelde düzenlenen programa, Bakan Tüfenkci’nin yanı sıra, Malatya Valisi Mustafa Toprak, AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Vali Yardımcısı Miktat Alan, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı Mashar Bilgin ve davetliler katıldı. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Malatya İl Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Malatya Şubesi Başkanı Ümit Çimen, kampanyanın önemine dikkat çekerek, kampanya kapsamında her Müslümanın evine Kur’an göndermeyi amaçladıklarını söyledi. Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı Bilgin ise, Türkiye Diyanet Vakfının kuruluş amacını anlatarak, kampanya hakkında bilgiler verdi. Toplantıda konuşan Malatya Valisi Toprak da, Malatya Valiliği olarak kampanyaya katkı sunacaklarını söyleyerek, Kur’anı- Kerim’in her evde mutlaka bulunması gerektiğini vurguladı.

Toplantıda son olarak söz alan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise, kampanyanın çok önemli olduğunu dile getirerek, “Türkiye Diyanet Vakfımızın gerçekleştirmiş olduğu yardımlar, kampanyalar, her birisi bir birinden çok değerli. Bütün kampanyaların sonuçları hem Müslümanların hem de milletimizin yüzünü ağartan kampanyalardır. İnşallah okuyan şehir diye başlayan, gerçekten de iyi okuyan, Kur’an-ı Kerimi okuyan bir şehir ve Kur’an-ı Kerimi anlamak için çalışan, çaba sarf eden bir şehir oluruz. Dolayısıyla ben kampanyaya katkı veren herkese teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun, hayırlarını kabul etsin. Hediyelerin en güzeli olan Kur’an-ı Kerimi hediye ederek insanlarımızın Cenabı Allah’ın mesajını anlama ve bu vesileyle anlatmasına vesile oldunuz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Türkiye Diyanet Vakfının yapmış olduğu çalışmalara ve ‘Okuyan Şehir Malatya’ ile ‘Hediyem Kur’an Olsun’ kampanyasına destek verenlere teşekkür belgesi takdim edildi.

