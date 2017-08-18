Antalya Ticaret Borsası’nın öncülüğünde TOBB’un desteğiyle bu yıl 8’incisi 13-17 Eylül tarihlerinde ANFAŞ EXPO Center’da düzenlenecek Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX’in hazırlık çalışmaları hızla sürüyor. Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır beraberinde ATB Meclis Başkanı Hüseyin Cahit Kayan, ATB Yönetim Kurulu Üyeleri Cüneyt Doğan ve Halil Bülbül ile birlikte Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’yi ziyaret etti. Bakanlık makamında gerçekleşen ziyarette Çandır, ATB öncülüğünde 10 yıldır yürütülen Yöresel Ürünler Projesiyle ilgili Bakan Tüfenkci’ye bilgi verirken bu yıl 8’inci kez kapılarını açacak olan YÖREX’e davet etti.

Küreselleşme ile birlikte başkalarının damak tadına yöneldiğimizi kaydeden Çandır, YÖREX’in 12 bin yıllık Anadolu’nun birikimini Anadolu insanı ile buluşturan milli bir çalışma olduğunu söyledi. Çandır, YÖREX’i önümüzdeki yıl yurt dışında düzenlemek istediklerini bildirirken, destek istedi. Yöresel ürünlerin suistimale açık bir konu olduğunu, yöresel ürünlerin itibarının korunması gerektiğini vurgularken, 'yöresel' adı altında düzenlenen etkinliklerin denetlenmesini isteyen Çandır, yöresel ürünlerin satışı konusunda üretici ve yerel esnafı güçlendirmeyi hedeflediklerini belirterek, Bakan Tüfenkci’den de bu konuda destek beklediklerini dile getirdi.



BAKAN TÜFENKCİ, YURT DIŞINI HEDEF GÖSTERDİ

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, yöresel ürünler pazarında YÖREX’in beklenen fuarlardan olduğunu hatırlatarak, YÖREX’in mutlaka yurt dışına taşınması gerektiğini söyledi. Bakan Tüfenkci, bunun için destek sözü verdi. Tüfenkci, "Üretildiği veya yetiştirildiği yörenin adıyla anılan tarım ürünleri gıda ürünleri, el sanatı ve sanayi ürünlerini ulusal ve küresel ölçekte tanıtmak amacıyla düzenlenen YÖREX’in yurt dışında yer almasında fayda olduğunu düşünüyorum. Yöresel ürünleri markalaştırıp talebi büyütmek için altyapı oluşturmaya, küçük işletmelere ve kooperatiflere çok daha farklı destekler vermek için çalışıyoruz" diye konuştu.



COĞRAFİ İŞARETİN ÖNEMİ

Yöresel ürünlerin korunmasında coğrafi işaretin önemini vurgulayan Bakan Tüfenkci, "Bir ürün tutarsa hemen o ürünün taklitlerini çıkarıyorlar. Coğrafi işaret ürünün o yörede yetiştiğinin kanıtı oluyor, taklitlerinden koruyor ve etkin bir denetim yapılabilmesine imkan sağlıyor" dedi. Tüfenkci, YÖREX’e daha önce katıldığını çok etkilendiğini belirterek, tekrar katılmak istediğini söyledi.



"YÖREX ANTALYANIN MARKA PROJESİ"

ATB Başkanı Ali Çandır, beraberindeki heyetle birlikte, Dışişleri Bakanı Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu’nu ziyaret etti. Her yıl YÖREX’e katılarak güç veren Bakan Çavuşoğlu’nu 13 Eylül’de başlayacak 8’inci YÖREX’e davet eden Çandır, Çavuşoğlu’na yöresel ürünler konusunda gösterdiği duyarlılık nedeniyle teşekkür etti. Çavuşoğlu, Türkiye’nin en renkli fuarı YÖREX’in Antalya’nın marka projesi olduğunu belirterek, Çandır ve ekibine böyle bir fuara ev sahipliği yaptığı için teşekkür etti. Çavuşoğlu, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da YÖREX’e katılarak Anadolu turu yapmak istediğini söyledi.



"ULUSAL KALKINMANIN ANAHTARI"

Ali Çandır beraberindeki heyetle, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’ı da ziyaret etti. Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX’in kırsal kalkınmanın anahtarı olduğunu söyleyen Çandır, Kalkınma Ajanslarının YÖREX’e daha fazla destek vermesini istedi. 26 Kalkınma Ajansı’ndan 13’ünün bu yıl YÖREX’e katılma kararı aldığını bildiren Çandır, kalkınma ajanslarını YÖREX’te aktif olarak görmek istediklerini kaydetti. Bakan Lütfi Elvan, yöresel ürünlerin kırsal kalkınma ve yerinde istihdam konusundaki önemine dikkat çekerken YÖREX’in iyi bir proje olduğunu söyledi. Elvan, Çandır ve ekibine destek sözü verirken, programının uygun olması halinde YÖREX’e katılmak istediğini bildirdi.

ATB Başkanı Ali Çandır, ziyaretlerde Bakanlara Zeytinpark’ın yöresel lezzeti zeytinyağı, Zeytinpark ürünlerinden oluşan paket ile daha önce YÖREX’e katılan bakanlar için yaptırılan albümü ve 7. YÖREX kataloğunu hediye etti.

İHA